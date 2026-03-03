Las bolsas asiáticas extienden caídas y el petróleo sube por la escalada de la guerra en Medio Oriente

Los mercados finacieros sufren los coletazos de la Guerra en Medio Oriente. Mientras que la escalada bélica parece no tener freno, en paralelo las bolsas globales extienden caídas.

Los mayores retrocesos lo registran las bolsas asiáticas: el índice Kospi de Seúl se desplomó 7,24%, que implicó la mayor caída. El Nikkei de Tokio se hundió 3,06% y el Hang Seng de Hong Kong cedió 1,23%.

Según consignó AFP, hacia media mañana en Europa las acciones retroceden: París (-2,15%), Fráncfort (-2,78%), Londres (-2,02%), Milán (-3,21%) y Madrid (-3,56%).

El otro foco de volatilidad lo refleja el petróleo , debido a que el estrecho de Ormuz, por donde transita aproximadamente el 20% del suministro mundial de crudo, quedó virtualmente paralizado por la guerra.

El petróleo sube más de 5%. El Brent, de referencia para Europa, vanzó un 7,1%, hasta los 83,3 dólares por barril.

El WTI, crudo de referencia en Estados Unidos también subió 6,4% hasta los 75,79 dólares por barril.

En la jornada del lunes, el gas llegó a subir más del 50% y el Brent rozó el 10%.