Banco Nación confirmó la tasa de interés: cuánto deja un plazo fijo de $2.000.000

El Banco Nación ofrece en su sitio un simulador online que permite calcular cuánto se puede ganar con un plazo fijo, según el monto invertido y el plazo.

El Banco Nación ofrece una tasa de interés del 25% para un plazo fijo en marzo. Foto: Walter Moreno / MDZ. Foto realizada con Moto G72

El Banco Nación actualizó las tasas de interés para el plazo fijo tradicional a 30 días y confirmó diferencias según el canal de constitución. La entidad ofrece una Tasa Nominal Anual (TNA) del 20,50% para depósitos realizados en sucursal y del 25% para quienes invierten a través de canales electrónicos, como home banking.

Cuánto se gana en Banco Nación con $2.000.000 en marzo Con una inversión de $2.000.000 a 30 días, el rendimiento cambia de forma significativa según la modalidad elegida. En sucursal, el ahorrista obtiene $33.698,63 en concepto de intereses, por lo que al vencimiento recibe un total de $2.033.698,63. En este caso, la Tasa Efectiva Anual (TEA) se ubica en 22,54%.

En cambio, si el plazo fijo se constituye por canal electrónico, los intereses ascienden a $41.095,89 y el monto total a cobrar al finalizar el período es de $2.041.095,89. Aquí, la TEA alcanza el 28,08%, lo que mejora el rendimiento final frente a la alternativa presencial.

La diferencia entre ambas opciones es de $7.397,26 en apenas un mes por el mismo capital invertido. Esto responde a la política de los bancos de incentivar las operaciones digitales con tasas más competitivas.