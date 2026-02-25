Cambia el plazo fijo: cuánto rinde invertir $6.000.000 en el Banco Nación
Invertir en plazo fijo en Banco Nación puede rendir distinto según el canal elegido: la TNA varía entre constitución electrónica y en sucursal.
El plazo fijo sigue siendo una de las opciones de ahorro más elegidas por los argentinos. Entre las entidades que generan mayor interés se encuentra el Banco Nación, que ofrece una Tasa Nominal Anual (TNA) diferenciada según el canal de constitución: ya sea en sucursal o de manera electrónica.
De acuerdo al simulador oficial, para un depósito a 30 días en sucursal con una TNA del 20,50% (TEA 22,54%), el capital de $6.000.000 genera intereses por $101.095,89. De esta manera, el monto total al vencimiento asciende a $6.101.095,89.
Cuánto paga el canal electrónico en Banco Nación
En cambio, si el plazo fijo se constituye a través de home banking o canales electrónicos, la TNA se eleva al 25,00% (TEA 28,08%). En este caso, los intereses ganados en 30 días son de $123.287,67, lo que lleva el monto final a $6.123.287,67.
La diferencia entre ambas modalidades es de $22.191,78 en un solo mes, a favor de la opción electrónica. Esto responde a la política habitual de los bancos de incentivar las operaciones digitales con tasas más competitivas.
Antes de invertir, es clave considerar que el plazo fijo tradicional no permite retirar el dinero antes del vencimiento sin penalización. Además, el rendimiento es fijo y no se ajusta por inflación, por lo que el resultado real dependerá de la evolución de los precios durante el período.
Con estos valores, quienes dispongan de $6.000.000 pueden estimar con precisión cuánto obtendrán en 30 días y elegir el canal más conveniente según su perfil y necesidad de liquidez.