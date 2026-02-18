Plazo fijo: cuáles son los bancos que superan una tasa de 33%

Las tasas de interés de los bancos se movieron en el mes de febrero y algunos superan el 33% para plazo fijo a 30 días.

Las tasas de interés de plazo fijo continuan siendo una referencia clave para quienes buscan alternativas de inversión en pesos. Según los datos informados al Banco Central de la República Argentina (BCRA), algunas entidades financieras ya cumplen rendimientos que superan el 33% en febrero.

Entre los diez bancos con mayor volumen de depósitos, las tasas se ubican por debajo de ese nivel. Por ejemplo, el Banco de la Nación Argentina ofrece 25%, mientras que Banco Santander Argentina y BBVA Argentina se mantienen en torno al 23%. En este grupo no aparecen rendimientos por encima del 33%, lo que desplaza la atención hacia otras entidades.

Qué bancos pagan más de 33% anual Dentro de las entidades que informan tasas online para no clientes, se destacan varias que superan el 33%. Banco CMF S.A. y Banco de Comercio S.A. encabezan el listado con 33,5% para clientes y no clientes. En el mismo nivel se ubica Banco VOII S.A., también con 33,5%.

Otras opciones que perforan el umbral del 33% son Banco Meridian S.A., con 33,25%, y Banco Bica S.A., con 33%. Además, Crédito Regional Compañía Financiera S.A.U. ofrece 33% para clientes y 33,75% para no clientes, posicionándose entre las propuestas más competitivas del mercado.