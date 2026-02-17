Cursos gratis de PAMI: quiénes pueden anotarse y cómo hacerlo

El programa de PAMI sigue disponible para jubilados y pensionados que deseen realizar cursos y talleres.

El Programa de Asistencia Médica Integral (PAMI) mantiene abierta la inscripción a sus cursos y talleres gratuitos destinados a jubilados y pensionados. A través del programa UPAMI y de los talleres sociopreventivos, la obra social ofrece actividades educativas, culturales y recreativas en todo el país.

Las propuestas son libres y sin cargo, no requieren estudios previos y están pensadas para fomentar el aprendizaje, el movimiento y la integración social. Los cursos universitarios UPAMI se dictan en más de 60 unidades académicas y pueden tener modalidad presencial, virtual o mixta. En cambio, los talleres sociopreventivos se desarrollan de forma presencial en Centros de Jubilados y Pensionados.

Qué áreas se pueden estudiar en PAMI La oferta incluye distintas áreas temáticas:

Idiomas: italiano, portugués y guaraní.

Nuevas tecnologías: uso del celular, informática recreativa y manejo de Mi PAMI.

Memoria y estimulación cognitiva.

Arte y expresión: teatro, música, canto, fotografía y artes plásticas.

Actividad corporal y bienestar.

Literatura, escritura y narración.

Juegos de mesa y ajedrez.

Salud integral y desarrollo personal. Algunas actividades se dictan en universidades nacionales como la Universidad Nacional del Nordeste y la Universidad Nacional de Tres de Febrero, según disponibilidad y cupos.

truco ciudad de mendoza (2).jpg Los cursos se dictan en modalidad presencial y online. Ciudad de Mendoza Cómo inscribirse paso a paso La inscripción puede realizarse desde la web oficial o desde la aplicación de PAMI: