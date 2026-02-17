Presenta:

Sociedad

|

PAMI

Cursos gratis de PAMI: quiénes pueden anotarse y cómo hacerlo

El programa de PAMI sigue disponible para jubilados y pensionados que deseen realizar cursos y talleres.

MDZ Sociedad

PAMI ofrece talleres y cursos sin cargo.&nbsp;
PAMI ofrece talleres y cursos sin cargo.  MILAGROS LOSTES - MDZ

El Programa de Asistencia Médica Integral (PAMI) mantiene abierta la inscripción a sus cursos y talleres gratuitos destinados a jubilados y pensionados. A través del programa UPAMI y de los talleres sociopreventivos, la obra social ofrece actividades educativas, culturales y recreativas en todo el país.

Las propuestas son libres y sin cargo, no requieren estudios previos y están pensadas para fomentar el aprendizaje, el movimiento y la integración social. Los cursos universitarios UPAMI se dictan en más de 60 unidades académicas y pueden tener modalidad presencial, virtual o mixta. En cambio, los talleres sociopreventivos se desarrollan de forma presencial en Centros de Jubilados y Pensionados.

Te Podría Interesar

Qué áreas se pueden estudiar en PAMI

La oferta incluye distintas áreas temáticas:

  • Idiomas: italiano, portugués y guaraní.
  • Nuevas tecnologías: uso del celular, informática recreativa y manejo de Mi PAMI.
  • Memoria y estimulación cognitiva.
  • Arte y expresión: teatro, música, canto, fotografía y artes plásticas.
  • Actividad corporal y bienestar.
  • Literatura, escritura y narración.
  • Juegos de mesa y ajedrez.
  • Salud integral y desarrollo personal.

Algunas actividades se dictan en universidades nacionales como la Universidad Nacional del Nordeste y la Universidad Nacional de Tres de Febrero, según disponibilidad y cupos.

truco ciudad de mendoza (2).jpg
Los cursos se dictan en modalidad presencial y online. &nbsp;

Los cursos se dictan en modalidad presencial y online.

Cómo inscribirse paso a paso

La inscripción puede realizarse desde la web oficial o desde la aplicación de PAMI:

  • Hacer clic en “Inscribirme” en la sección de cursos universitarios UPAMI o talleres sociopreventivos.
  • Seleccionar la temática de interés.
  • Elegir el curso o taller (se permite un máximo de 5 cursos y 3 talleres).
  • Completar los datos personales y confirmar la inscripción.

Una vez registrado, el docente o tallerista se comunicará por correo electrónico o teléfono para brindar detalles sobre el inicio de la actividad. Desde PAMI recuerdan que los cupos son limitados y dependen de cada institución, por lo que recomiendan consultar disponibilidad y modalidad antes de anotarse.

Archivado en

Notas Relacionadas