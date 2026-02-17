Cursos gratis de PAMI: quiénes pueden anotarse y cómo hacerlo
El programa de PAMI sigue disponible para jubilados y pensionados que deseen realizar cursos y talleres.
El Programa de Asistencia Médica Integral (PAMI) mantiene abierta la inscripción a sus cursos y talleres gratuitos destinados a jubilados y pensionados. A través del programa UPAMI y de los talleres sociopreventivos, la obra social ofrece actividades educativas, culturales y recreativas en todo el país.
Las propuestas son libres y sin cargo, no requieren estudios previos y están pensadas para fomentar el aprendizaje, el movimiento y la integración social. Los cursos universitarios UPAMI se dictan en más de 60 unidades académicas y pueden tener modalidad presencial, virtual o mixta. En cambio, los talleres sociopreventivos se desarrollan de forma presencial en Centros de Jubilados y Pensionados.
Qué áreas se pueden estudiar en PAMI
La oferta incluye distintas áreas temáticas:
- Idiomas: italiano, portugués y guaraní.
- Nuevas tecnologías: uso del celular, informática recreativa y manejo de Mi PAMI.
- Memoria y estimulación cognitiva.
- Arte y expresión: teatro, música, canto, fotografía y artes plásticas.
- Actividad corporal y bienestar.
- Literatura, escritura y narración.
- Juegos de mesa y ajedrez.
- Salud integral y desarrollo personal.
Algunas actividades se dictan en universidades nacionales como la Universidad Nacional del Nordeste y la Universidad Nacional de Tres de Febrero, según disponibilidad y cupos.
Cómo inscribirse paso a paso
La inscripción puede realizarse desde la web oficial o desde la aplicación de PAMI:
- Hacer clic en “Inscribirme” en la sección de cursos universitarios UPAMI o talleres sociopreventivos.
- Seleccionar la temática de interés.
- Elegir el curso o taller (se permite un máximo de 5 cursos y 3 talleres).
- Completar los datos personales y confirmar la inscripción.
Una vez registrado, el docente o tallerista se comunicará por correo electrónico o teléfono para brindar detalles sobre el inicio de la actividad. Desde PAMI recuerdan que los cupos son limitados y dependen de cada institución, por lo que recomiendan consultar disponibilidad y modalidad antes de anotarse.