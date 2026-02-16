Ayuda Escolar de Anses: paso a paso para inscribirse y cuánto paga este año

La Anses confirmó el pago de la ayuda escolar anual 2026, un beneficio clave para familias con hijos en edad escolar que asegura un piso mínimo de $85.000.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) confirmó el pago de la Ayuda Escolar Anual, un apoyo económico que se cobra una vez por año para acompañar a las familias en el inicio del ciclo lectivo. El beneficio está destinado a titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y de la Asignación Familiar por Hijo.

La Ayuda Escolar se liquida automáticamente en marzo, siempre que se haya presentado el certificado de escolaridad correspondiente. En caso de no haberlo hecho, el trámite puede completarse hasta el 31 de diciembre a través de la plataforma digital.

A quiénes les corresponde El beneficio está destinado a quienes tengan hijos a cargo en edad escolar y perciban la Asignación Familiar por Hijo o Hijo con Discapacidad, o la Asignación Universal por Hijo o Hijo con Discapacidad. En el caso de los hijos sin discapacidad, deben tener entre 45 días y hasta el mes en que cumplan 18 años y asistir a establecimientos educativos oficiales en nivel inicial, primario o secundario.

Para los hijos con discapacidad no existe límite de edad, pero se requiere que concurran a instituciones de enseñanza oficial o especial, reciban apoyo de maestros particulares, participen en talleres protegidos o estén en procesos de rehabilitación.

Anses ofrece una ayuda económica para la compra de útiles escolares antes del inicio de las clases Foto: Freepik La Ayuda Escolar representa un refuerzo clave para las familias. Foto: Archivo Cuánto paga la Ayuda Escolar Anual en 2026 En marzo de 2026 comienza el pago del beneficio. Además, el Gobierno estableció un complemento extraordinario para garantizar que ninguna familia cobre menos de $85.000. Según la normativa vigente, si el monto actualizado de la Ayuda Escolar resultara inferior a ese piso, se abonará por única vez un refuerzo equivalente a la diferencia necesaria para alcanzar los $85.000, sin distinción por zona geográfica.