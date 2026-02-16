Ayuda Escolar de Anses: paso a paso para inscribirse y cuánto paga este año
La Anses confirmó el pago de la ayuda escolar anual 2026, un beneficio clave para familias con hijos en edad escolar que asegura un piso mínimo de $85.000.
La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) confirmó el pago de la Ayuda Escolar Anual, un apoyo económico que se cobra una vez por año para acompañar a las familias en el inicio del ciclo lectivo. El beneficio está destinado a titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y de la Asignación Familiar por Hijo.
La Ayuda Escolar se liquida automáticamente en marzo, siempre que se haya presentado el certificado de escolaridad correspondiente. En caso de no haberlo hecho, el trámite puede completarse hasta el 31 de diciembre a través de la plataforma digital.
Te Podría Interesar
A quiénes les corresponde
El beneficio está destinado a quienes tengan hijos a cargo en edad escolar y perciban la Asignación Familiar por Hijo o Hijo con Discapacidad, o la Asignación Universal por Hijo o Hijo con Discapacidad. En el caso de los hijos sin discapacidad, deben tener entre 45 días y hasta el mes en que cumplan 18 años y asistir a establecimientos educativos oficiales en nivel inicial, primario o secundario.
Para los hijos con discapacidad no existe límite de edad, pero se requiere que concurran a instituciones de enseñanza oficial o especial, reciban apoyo de maestros particulares, participen en talleres protegidos o estén en procesos de rehabilitación.
Cuánto paga la Ayuda Escolar Anual en 2026
En marzo de 2026 comienza el pago del beneficio. Además, el Gobierno estableció un complemento extraordinario para garantizar que ninguna familia cobre menos de $85.000. Según la normativa vigente, si el monto actualizado de la Ayuda Escolar resultara inferior a ese piso, se abonará por única vez un refuerzo equivalente a la diferencia necesaria para alcanzar los $85.000, sin distinción por zona geográfica.
Cómo hacer el trámite paso a paso
La presentación del certificado escolar es obligatoria todos los años. El trámite se realiza en la web o app mi Anses:
-
Ingresar a mi ANSES
Ir a Hijos > Presentar un Certificado Escolar y generar el formulario por cada hijo.
Generar el certificado
Completar los datos solicitados y seleccionar “Generar”.
Imprimir y completar
Imprimir el formulario y llevarlo a la institución educativa para que lo completen y firmen.
Debe estar sin tachaduras, con letra clara y correspondiente al ciclo lectivo en curso.
Subirlo online
Volver a mi ANSES > Hijos > Presentar un Certificado Escolar y cargar la foto del formulario firmado. Hay tiempo hasta el 31 de diciembre.
La Ayuda Escolar Anual representa un refuerzo clave para afrontar los gastos del ciclo lectivo y, con el complemento confirmado, asegura un piso mínimo de cobro para todas las familias alcanzadas por el beneficio.