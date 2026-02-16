Cambia el plazo fijo: cuál es el banco que más paga por un depósito de $1 millón
Las tasas de plazo fijo varían entre bancos y pueden superar el 33% anual; comparar opciones es clave para obtener mayores rendimientos en 2026.
Las tasas de plazo fijo volvieron a moverse y los bancos actualizaron los rendimientos informados al Banco Central de la República Argentina (BCRA) en el marco del Régimen Informativo de Transparencia. Con una Tasa Nominal Anual (TNA) que varía según la entidad y el perfil del cliente, la diferencia entre bancos puede implicar varios miles de pesos para un depósito de $1 millón a 30 días.
Diez bancos con mayor volumen de depósitos
Entre las entidades más grandes del país, las tasas para clientes se ubican mayormente por debajo del 27% anual:
Te Podría Interesar
Banco de la Nación Argentina: 25%
Banco Santander Argentina: 23%
Banco de Galicia y Buenos Aires: 23%
Banco de la Provincia de Buenos Aires: 25%
BBVA Argentina: 23%
Banco Macro: 27%
Banco Credicoop: 24% (también 24% para no clientes)
Industrial and Commercial Bank of China Argentina: 23,5%
Banco Ciudad de Buenos Aires: 23%
En este grupo, la tasa más alta la ofrece Banco Macro, con 27% TNA para clientes.
Si se toma como referencia un plazo fijo de $1.000.000 a 30 días con una TNA del 27%, el interés aproximado ronda los $22.190 en el mes.
Bancos que pagan más y permiten invertir sin ser cliente
Las tasas más competitivas aparecen en entidades que habilitan la constitución online para no clientes. En este segmento se observan TNA de hasta 33,75%. Entre las más altas se destacan:
Banco CMF: 33,5%
Banco de Comercio: 33,5%
Banco VOII: 33,5%
Banco Meridian: 33,25%
Crédito Regional Compañía Financiera: 33,75% (la más alta para no clientes)
Con una TNA del 33,75%, un plazo fijo de $1.000.000 a 30 días generaría aproximadamente $28.125 en intereses en el mes, una diferencia significativa frente a los grandes bancos tradicionales.
Qué tener en cuenta antes de invertir
Si bien las entidades más pequeñas o financieras suelen ofrecer tasas más elevadas para captar depósitos, es importante verificar que estén reguladas por el BCRA y analizar condiciones como renovación automática, montos mínimos y plazos.
La brecha entre tasas puede superar los 6 puntos porcentuales, lo que impacta directamente en el rendimiento mensual. Por eso, comparar antes de constituir un plazo fijo resulta clave para maximizar la ganancia en un contexto de tasas cambiantes.