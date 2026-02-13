Plazo fijo: cuándo conviene colocar los pesos y qué otros instrumentos financieros existen como alternativa

El plazo fijo continúa siendo una herramienta utilizada por millones de argentinos para proteger sus ahorros frente a la inflación . Por esa razón, los bancos compiten por ofrecer la mejor tasa del mercado y atraer esos pesos de sus clientes.

"El plazo fijo es la herramienta 'simple' y de renta fija: sabés cuánto te paga, tenés capital nominal garantizado y un horizonte claro (30/60/90 días). Pero su conveniencia depende de dos precios: inflación esperada y tasa", explicó María Laura Acosta, asesora financiera.

Y agregó: "Conviene más cuando tenés un objetivo de corto plazo (30–90 días) y querés certeza de rendimiento, estás 'estacionando' pesos (por ejemplo, cobros profesionales) y priorizás bajo riesgo, o la tasa que conseguís está cerca o por encima de la inflación que esperás para ese período (no la anual)", señaló María Laura Acosta, asesora financiera.

Según información del Banco Central de la República Argentina (BCRA) en el marco del Régimen Informativo de Transparencia, entre los bancos con mayor volumen de depósitos, la tasa nominal anual (TNA) se ubica entre el 23% y el 27% este viernes 13 de febrero. El rendimiento más alto dentro de este grupo lo ofrece Banco Macro con una TNA del 27% para depósitos a 30 días. Lo siguen el Banco de la Nación Argentina y el Banco de la Provincia de Buenos Aires con 25%.

Para ponerlo en números simples, y tomando el caso de un entidad financiera que otorga una TNA del 25% equivale a un rendimiento mensual aproximado del 2%.

Sobre una inversión de $1.000.000, el interés ganado en 30 días ronda los $20.000, siempre que se mantenga hasta el vencimiento.

Plazo fijo: cuándo no conviene o conviene poco

Como todo instrumento de ahorro o inversión, el principal riesgo del plazo fijo no es financiero, sino estratégico. Existe un costo de oportunidad.

Acosta señala las ocasiones en donde no se vuelve atractivo: si la inflación vuelve a acelerarse, el rendimiento puede quedar rápidamente atrasado. O si el dinero queda inmovilizado hasta el vencimiento, lo que reduce flexibilidad.

¿Qué alternativas compiten hoy con el plazo fijo?

De acuerdo a la especialista, el plazo fijo convive con otras herramientas que resultan atractivas según el perfil y el horizonte de inversión: