Cambia el plazo fijo: cuáles son los bancos que superan una tasa de 33%

En febrero, las tasas de interés de plazo fijo muestran fuertes diferencias entre bancos, lo que impacta directamente en cuánto puede ganar cada ahorrista.

El plazo fijo continúa siendo una herramienta utilizada por millones de argentinos para proteger sus ahorros frente a la inflación. Sin embargo, en febrero se observan diferencias significativas en las tasas de interés que ofrece cada entidad financiera.

Mientras que en bancos tradicionales como Banco Nación, Banco Santander y Banco Galicia las tasas varían entre el 23% y el 25%, el Banco Macro ofrece alrededor del 27%. En contraste, otras entidades más pequeñas llegan a superar el 33%, posicionándose entre las opciones más competitivas del mercado.

Cuáles son los bancos que ofrecen más del 33% En el listado que ofrece el Banco Central aparecen entidades que presentan tasas más atractivas, especialmente para quienes constituyen plazos fijos de manera online:

Banco BICA: 33%

Banco CMF: 33,5%

Banco de Comercio: 33,5%

Banco VOII: 33,5%

Banco Meridian: 33,25%

Crédito Regional: 33% para clientes y 33,75% para no clientes Además, otras entidades como Banco Mariva (31%), Reba (32%) y Banco del Sol (32% para clientes) también se ubican por encima del promedio que ofrecen los bancos tradicionales.