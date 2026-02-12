Quini 6: estos son los números que salieron en el sorteo del miércoles

El Quini 6 tuvo una nueva edición el miércoles 11 de febrero: conocé los números ganadores del sorteo.

El Quini 6 realizó este miércoles 11 de febrero de 2026 un nuevo sorteo y, al igual que en la jornada anterior, los principales pozos quedaron vacantes. De esta manera, el monto acumulado continúa creciendo y eleva la expectativa de cara al próximo sorteo del domingo 15.

En la modalidad Tradicional Primer Sorteo, los números que salieron fueron 00, 09, 20, 23, 33 y 44. El pozo de $6.982.096.221,45 quedó vacante, ya que no se registraron apostadores con seis aciertos.

Quini 6: todos los resultados del miércoles 11 de febrero En la Tradicional La Segunda, los números sorteados fueron 08, 20, 21, 29, 36 y 43. El pozo de $1.222.644.061,80 tampoco tuvo ganadores, por lo que el monto se acumula para el próximo sorteo.

Por su parte, en la modalidad Revancha, los números favorecidos fueron 03, 08, 13, 34, 35 y 43. El pozo de $7.563.289.026,60 quedó nuevamente vacante, incrementando el acumulado general.

La única modalidad que repartió premios fue Siempre Sale, donde salieron los números 08, 20, 23, 27, 28 y 45. En este caso, hubo 18 ganadores con cinco aciertos, que se llevaron $17.395.222,50 cada uno, correspondientes a un pozo total de $313.114.005,00.