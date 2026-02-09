Quini 6 repartió premios a 31 ganadores y el pozo sigue creciendo
El último sorteo del Quini 6 dejó 31 ganadores y el pozo continúa creciendo, consolidándose como uno de los juegos más atractivos del país.
El Quini 6 realizó este domingo 8 de febrero de 2026 un nuevo sorteo y, una vez más, los grandes pozos principales quedaron sin ganadores. De esta manera, los montos acumulados continúan creciendo y renuevan la expectativa de los apostadores de cara al próximo sorteo.
Resultados del Quini 6: domingo 9 de febrero de 2026
En la modalidad Tradicional Primer Sorteo, los números que salieron fueron 18, 23, 24, 40, 44 y 45. El pozo de $6.768.814.692,15 quedó vacante, ya que no se registraron ganadores con seis aciertos.
Te Podría Interesar
Por su parte, en la Tradicional La Segunda del Quini, los números sorteados fueron 00, 02, 12, 13, 25 y 38. En esta categoría, el pozo de $1.009.362.532,50 tampoco tuvo ganadores, por lo que el monto continúa en juego.
En la modalidad Revancha, los números favorecidos fueron 04, 17, 20, 21, 37 y 39. El pozo de $7.198.044.312,60 quedó nuevamente vacante y se sumará al acumulado para el próximo sorteo.
El gran ganador del sorteo
La única modalidad que repartió premios fue Siempre Sale, donde salieron los números 04, 07, 23, 32, 37 y 38. En este caso, hubo 31 ganadores con cinco aciertos, que se llevaron un premio de $12.844.784,03 cada uno, correspondiente a un pozo total de $398.188.305,00.
Tras un nuevo sorteo sin ganadores en los pozos principales, el próximo sorteo del Quini 6 que se realizará el miércoles 11 de febrero, contará con un pozo estimado de $16.450.000.000, una cifra que vuelve a generar gran expectativa entre los apostadores.