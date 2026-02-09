Quini 6 repartió premios a 31 ganadores y el pozo sigue creciendo

El último sorteo del Quini 6 dejó 31 ganadores y el pozo continúa creciendo, consolidándose como uno de los juegos más atractivos del país.

El Quini 6 realizó este domingo 8 de febrero de 2026 un nuevo sorteo y, una vez más, los grandes pozos principales quedaron sin ganadores. De esta manera, los montos acumulados continúan creciendo y renuevan la expectativa de los apostadores de cara al próximo sorteo.

Resultados del Quini 6: domingo 9 de febrero de 2026 En la modalidad Tradicional Primer Sorteo, los números que salieron fueron 18, 23, 24, 40, 44 y 45. El pozo de $6.768.814.692,15 quedó vacante, ya que no se registraron ganadores con seis aciertos.

Por su parte, en la Tradicional La Segunda del Quini, los números sorteados fueron 00, 02, 12, 13, 25 y 38. En esta categoría, el pozo de $1.009.362.532,50 tampoco tuvo ganadores, por lo que el monto continúa en juego.

En la modalidad Revancha, los números favorecidos fueron 04, 17, 20, 21, 37 y 39. El pozo de $7.198.044.312,60 quedó nuevamente vacante y se sumará al acumulado para el próximo sorteo.

quini.jpg El próximo sorteo acumula un pozo millonario de $16.450.000.000. Foto: Archivo El gran ganador del sorteo La única modalidad que repartió premios fue Siempre Sale, donde salieron los números 04, 07, 23, 32, 37 y 38. En este caso, hubo 31 ganadores con cinco aciertos, que se llevaron un premio de $12.844.784,03 cada uno, correspondiente a un pozo total de $398.188.305,00.