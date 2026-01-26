Golpe millonario en el Quini 6: dónde se jugó la boleta ganadora y qué números salieron

Un apostador de San Vicente acertó los seis números del Quini 6 y se llevó más de $1.270 millones en el sorteo 3.342.

En la edición del Quini 6 correspondiente al domingo 25 de enero, la suerte se repartió a medias. Hubo una modalidad que encontró el pleno y convirtió a un apostador en millonario, pero los acumulados más esperados de la jornada no tuvieron dueño y quedaron listos para crecer.

El resultado volvió a instalar el mismo escenario que se repite cuando los pozos se vuelven grandes: una historia puntual de premio enorme y, al mismo tiempo, números que alimentan la expectativa para la próxima fecha.

El pleno del Quini 6 que salió en San Vicente La noticia principal llegó por La Segunda. Un jugador de San Vicente, provincia de Buenos Aires, logró la coincidencia total con la combinación 38, 22, 33, 32, 10 y 15. La apuesta quedó asentada en la agencia 074895-000 y el premio superó los $1.270 millones. En este tipo de sorteos, el ganador suele elegir reserva, pero el dato del lugar donde se hizo la jugada se vuelve inevitable: la localidad pasa a ser referencia y la agencia queda marcada como la que vendió el ticket del gran golpe.

Quini 6 El ganador del Quini 6 recibirá un premio menor porque ARCA le retendrá impuestos. X El concurso fue el 3.342 y su balance dejó un contraste claro. La Segunda resolvió su pozo con un único ganador, mientras las otras variantes principales mantuvieron acumulados que siguen por encima de los cinco mil millones. El Quini 6 funciona con un esquema simple para el público: se eligen seis números del 00 al 45 y, cuando no hay plenos, el dinero se traslada al sorteo siguiente. Por eso, cuando una categoría paga y las otras no, el impacto se siente doble: aparece un premio concreto y, a la vez, crece el interés por los botes que continúan sin repartirse.

En la modalidad Tradicional, los números extraídos fueron 42, 16, 07, 20, 00 y 21. No se registraron apuestas con los seis aciertos, por lo que el pozo mayor quedó sin adjudicar y superó los $5.909 millones. La Revancha repitió la misma tendencia: la combinación 10, 21, 34, 07, 33 y 45 tampoco encontró un boleto con pleno, y el acumulado se mantuvo por encima de los $5.521 millones. Son las dos variantes que suelen concentrar la atención cuando el juego entra en fase de botes altos, porque ofrecen los montos más llamativos del tablero.