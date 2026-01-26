Golpe millonario en el Quini 6: dónde se jugó la boleta ganadora y qué números salieron
Un apostador de San Vicente acertó los seis números del Quini 6 y se llevó más de $1.270 millones en el sorteo 3.342.
En la edición del Quini 6 correspondiente al domingo 25 de enero, la suerte se repartió a medias. Hubo una modalidad que encontró el pleno y convirtió a un apostador en millonario, pero los acumulados más esperados de la jornada no tuvieron dueño y quedaron listos para crecer.
El resultado volvió a instalar el mismo escenario que se repite cuando los pozos se vuelven grandes: una historia puntual de premio enorme y, al mismo tiempo, números que alimentan la expectativa para la próxima fecha.
Te Podría Interesar
El pleno del Quini 6 que salió en San Vicente
La noticia principal llegó por La Segunda. Un jugador de San Vicente, provincia de Buenos Aires, logró la coincidencia total con la combinación 38, 22, 33, 32, 10 y 15. La apuesta quedó asentada en la agencia 074895-000 y el premio superó los $1.270 millones. En este tipo de sorteos, el ganador suele elegir reserva, pero el dato del lugar donde se hizo la jugada se vuelve inevitable: la localidad pasa a ser referencia y la agencia queda marcada como la que vendió el ticket del gran golpe.
El concurso fue el 3.342 y su balance dejó un contraste claro. La Segunda resolvió su pozo con un único ganador, mientras las otras variantes principales mantuvieron acumulados que siguen por encima de los cinco mil millones. El Quini 6 funciona con un esquema simple para el público: se eligen seis números del 00 al 45 y, cuando no hay plenos, el dinero se traslada al sorteo siguiente. Por eso, cuando una categoría paga y las otras no, el impacto se siente doble: aparece un premio concreto y, a la vez, crece el interés por los botes que continúan sin repartirse.
En la modalidad Tradicional, los números extraídos fueron 42, 16, 07, 20, 00 y 21. No se registraron apuestas con los seis aciertos, por lo que el pozo mayor quedó sin adjudicar y superó los $5.909 millones. La Revancha repitió la misma tendencia: la combinación 10, 21, 34, 07, 33 y 45 tampoco encontró un boleto con pleno, y el acumulado se mantuvo por encima de los $5.521 millones. Son las dos variantes que suelen concentrar la atención cuando el juego entra en fase de botes altos, porque ofrecen los montos más llamativos del tablero.
Siempre Sale repartió entre 14 ganadores
La modalidad Siempre Sale, en cambio, sí tuvo reparto. La extracción arrojó 12, 40, 13, 18, 38 y 10, y se contabilizaron 14 ganadores con cinco aciertos. Cada uno cobró más de $27 millones. En comparación con los acumulados gigantes, es un premio menor, pero sigue siendo una cifra fuerte. Además, deja un dato que muchos miran con curiosidad: el número 10 apareció en más de una modalidad durante la misma jornada.
El cierre del sorteo dejó un resumen directo: San Vicente quedó asociado al premio más destacado del día gracias a La Segunda y su pago superior a $1.270 millones; Tradicional y Revancha conservaron pozos por encima de $5.909 millones y $5.521 millones; y Siempre Sale sumó 14 premios de más de $27 millones. Una noche con un ganador claro y con acumulados que, por su volumen, prometen seguir siendo protagonistas en la próxima extracción.