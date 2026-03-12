Amenaza de bomba en la AMIA: un mail activó un operativo antiterrorista y hubo tensión

En un contexto de extrema tensión internacional, la sede de la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) recibió este miércoles una amenaza por correo electrónico.

En medio de la tensión internacional por la guerra en Medio Oriente, la sede de la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) recibió el miércoles una amenaza por correo electrónico. Afortunadamente, tras la intervención de la Policía Federal, se confirmó que se trató de una falsa alarma y no hubo necesidad de evacuar los edificios.

El incidente ocurrió en un momento de especial alerta de seguridad en Argentina, coincidiendo con los reportes de la muerte de Mahmoud Ahmadinejad y la escalada bélica entre Irán, Israel y Estados Unidos.

Qué dijo la AMIA tras la amenaza de bomba Aunque la revisión dio negativa, la AMIA emitió un comunicado para llevar tranquilidad, destacando que el protocolo funcionó de manera eficiente y sin interrumpir la agenda institucional.

"Todas las actividades programadas continuaron desarrollándose con normalidad durante la inspección", confirmaron desde la mutual a la Agencia Noticias Argentinas.