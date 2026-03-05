El fiscal de la causa AMIA ratificó la responsabilidad de Hezbolá sobre el atentado: "Es un títere de Irán"

El fiscal federal Sebastián Basso , a cargo de la causa por el atentado a la AMIA , aseguró este jueves que la investigación por el bombardeo que dejó 85 muertos y cientos de heridos cuenta con pruebas suficientes para demostrar que Hezbolá fue el responsable del ataque.

En ese marco, Basso remarcó la importancia del juicio en ausencia para exhibir públicamente el material probatorio. "Lo que pedí fue avanzar rápidamente contra los diez acusados que tenemos para ver si podemos hacer cuanto antes un juicio en ausencia y podamos mostrar a la sociedad cuáles son las pruebas que reunió el Estado argentino en estos treinta años", explicó el fiscal en diálogo con Radio Mitre.

Durante ese tiempo, según el fiscal, todo el proceso estuvo condicionado por la situación de los imputados, que nunca se pusieron a disposición de la Justicia argentina.

"Hasta el año pasado, que no estaba la ley de juicio en ausencia, no se podía avanzar contra la imputación de personas concretas, porque están prófugas fuera del país y no se entregaban", sostuvo. Por eso, "recién cuando el año pasado se dictó la ley de juicio en ausencia es que ahí se pudo avanzar".

En ese contexto, el fiscal no dejó lugar a dudas y ratificó: " Fue Hezbolá el que hizo el atentado ". En ese sentido, Basso fue aún más allá y sostuvo que la organización terrorista actuó bajo directivas del régimen iraní. " Hezbolá es un títere y fue, en definitiva, el autor intelectual y material del atentado ", sentenció.

Por eso, Basso enfatizó que la acusación no se sostiene en base a "pistas", sino que "son evidencias". "Si no, no lo llevaríamos a juicio. Nosotros tenemos que buscar la verdad", enfatizó.

En ese marco, el letrado sostuvo que "la Fiscalía estaría en condiciones de ir mañana al juicio oral", aunque reconoció que los tiempos no dependen de su gestión. "Tenemos que respetar los tiempos judiciales. Yo dependo de lo que hagan los jueces y cuánto tardan los jueces en decidir acá en Argentina", admitió.

Consultado por la constitucionalidad del juicio en ausencia, Basso remarcó que se trata de una ley que fue "resultado de la votación del pueblo argentino", y argumentó: "A menos que sea una ley con vicios muy fuertes, toda ley se presume constitucional".

Los iraníes y libaneses imputados

Las declaraciones del fiscal llegaron luego de su solicitud para procesar a diez iraníes y libaneses acusados en la causa por el atentado a la mutual judía realizado el 18 de julio de 1994. En ese marco, Basso también imputó y pidió la captura internacional de Alí Asghar Hejazi, uno de los jerarcas del régimen iraní.

Alí Asghar Hejazi ejercía como la mano derecha del líder supremo Alí Khamenei, asesinado el pasado 28 de febrero en el ataque coordinado entre Estados Unidos e Israel. De acuerdo a la reconstrucción de la Fiscalía, el dirigente iraní presidía el denominado Comité Vijeh, organismo estatal donde se recogió información, se analizó el objetivo y se elaboró la propuesta para destruir la AMIA.

En ese contexto, las pruebas de la investigación señalan que Asghar Hejazi tuvo a su cargo la implementación y coordinación general para llevar a cabo el atentado una vez fue ordenado por la cúpula del régimen.

Esa hipótesis terminó de comprobarse luego de que cuatro iraníes disidentes declararan como testigos en Francia ante el Basso. Apoyado en esos testimonios, el fiscal requirió indagar al nuevo imputado, disponer su captura internacional y declararlo en rebeldía.