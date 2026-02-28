El canciller Quirno recordó el atentado a la AMIA tras la confirmación de la muerte de Ali Jamenei

Luego de la confirmación de Trump sobre la muerte del líder supremo de Irán, imputado en la causa AMIA, el canciller argentino deseó que la noticia sea un "alivio" para las familias de las víctimas.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó este sábado que el líder supremo de Irán, el ayatolá Ali Jameneí, murió en los ataques ejecutados por EE.UU. e Israel. En este contexto, el canciller argentino Pablo Quirno se sumó a la confirmación y recordó a modo de homenaje el atentado a la AMIA.

En sus redes sociales, aseguró: "Ante la confirmación de la muerte de Ali Jamenei, Líder Supremo de la República Islámica de Irán, corresponde recordar que la Justicia argentina determinó que el atentado contra la AMIA del 18 de julio de 1994, con 85 muertos y centenares de heridos, fue un acto de terrorismo internacional planificado desde las más altas esferas del régimen iraní de la época y ejecutado por Hezbolá".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/pabloquirno/status/2027864876492714464?s=48&t=g7iWGz6zSbZB2KMiBqc5ig&partner=&hide_thread=false Ante la confirmación de la muerte de Ali Jamenei, Líder Supremo de la República Islámica de Irán, corresponde recordar que la Justicia argentina determinó que el atentado contra la AMIA del 18 de julio de 1994, con 85 muertos y centenares de heridos, fue un acto de terrorismo… — Pablo Quirno (@pabloquirno) February 28, 2026 En este contexto, recordó cómo estuvo involucrado el actual líder supremo iraní en la investigación de la causa en argentina. "La decisión estratégica fue adoptada por la conducción política iraní vigente en 1993–1994, entre cuyas máximas autoridades se encontraba Jamenei, imputado en la causa".

"La búsqueda de verdad y justicia por las 85 víctimas es una política de Estado y seguirá siendo una prioridad permanente", reconoció, al tiempo que deseó que "estas noticias aporten alivio a las familias y contribuyan al reconocimiento de las responsabilidades y a la lucha contra el terrorismo y la impunidad".