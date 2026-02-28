El Gobierno "celebra la eliminación" de Jamenei y refuerza la seguridad en sitios de la comunidad israelí

En un comunicado la Casa Rosada elogió la caída del líder iraní mientras que elevó a alto el nivel de seguridad y desplegó operativos de seguridad en objetivos de la comunidad israelí.

El Gobierno destacó a través de un comunicado la "eliminación" del ayatolla Ali Jameneí en un operativo militar conjunto desplegado por los EEUU e israel que implicó un bombardeo en Teherán y otras importantres ciudades del país persa.

En el comunicado de la Oficina del Presidente se caracterizó a Jameneí como una "de las personas más malvadas, crueles y violentas que hayan visto la historia de la humanidad".

WhatsApp Image 2026-02-28 at 7.44.40 PM “La Oficina del Presidente celebra la operación conjunta que resultó en la eliminación de Ali Khamenei, líder supremo de la República Islámica de Irán, y una de las personas más malvadas, violentas y crueles que ha visto la historia de la humanidad”, indicó el Gobierno en sus redes.

A su vez, recordó que el atentado a la AMIA en 1994 fue producto de las “atrocidades” de Khamenei y afirmó que se trató de “un acto de terrorismo internacional, planificado desde las más altas esferas del régimen iraní de la época y ejecutado por Hezbolá, el principal grupo terrorista financiado por Irán”.

A su vez, el presidente Javier Milei dispuso elevar el nivel de seguridad a ALTO en todo el territorio nacional ante los hechos de público conocimiento ocurridos en Medio Oriente, según informó oficialmente la Oficina del Presidente.