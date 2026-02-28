El Gobierno "celebra la eliminación" de Jamenei y refuerza la seguridad en sitios de la comunidad israelí
En un comunicado la Casa Rosada elogió la caída del líder iraní mientras que elevó a alto el nivel de seguridad y desplegó operativos de seguridad en objetivos de la comunidad israelí.
El Gobierno destacó a través de un comunicado la "eliminación" del ayatolla Ali Jameneí en un operativo militar conjunto desplegado por los EEUU e israel que implicó un bombardeo en Teherán y otras importantres ciudades del país persa.
En el comunicado de la Oficina del Presidente se caracterizó a Jameneí como una "de las personas más malvadas, crueles y violentas que hayan visto la historia de la humanidad".
“La Oficina del Presidente celebra la operación conjunta que resultó en la eliminación de Ali Khamenei, líder supremo de la República Islámica de Irán, y una de las personas más malvadas, violentas y crueles que ha visto la historia de la humanidad”, indicó el Gobierno en sus redes.
A su vez, recordó que el atentado a la AMIA en 1994 fue producto de las “atrocidades” de Khamenei y afirmó que se trató de “un acto de terrorismo internacional, planificado desde las más altas esferas del régimen iraní de la época y ejecutado por Hezbolá, el principal grupo terrorista financiado por Irán”.
A su vez, el presidente Javier Milei dispuso elevar el nivel de seguridad a ALTO en todo el territorio nacional ante los hechos de público conocimiento ocurridos en Medio Oriente, según informó oficialmente la Oficina del Presidente.
“La Oficina del Presidente informa que el Presidente Javier G. Milei ha dispuesto elevar el nivel de seguridad a ALTO en todo el territorio nacional argentino, en virtud de los hechos de público conocimiento acontecidos en el día de la fecha en Medio Oriente”, señaló el comunicado oficial.
La medida alcanza a “todos los objetivos sensibles del país, así como a la infraestructura crítica, y la comunidad judía, entre otros, con la finalidad de garantizar la integridad, la vida y la libertad de los habitantes en el territorio nacional”.