El Gobierno activa protocolo en fronteras y refuerza la seguridad en la Embajada de Israel, en medio de los bombardeos en Medio Oriente.

El Gobierno refuerza la seguridad en la Embajada de Israel y activan alerta en fronteras.

El Gobierno decidió reforzar la seguridad en la Embajada de Israel y activar protocolos de alerta en fronteras ante la escalada bélica en Medio Oriente, tras los ataques cruzados entre Israel e Irán que encendieron alarmas a nivel global. La medida se tomó de manera preventiva ante el temor de posibles repercusiones internacionales del conflicto.

Fuentes oficiales confirmaron que el Ministerio de Seguridad dispuso un operativo especial en sedes diplomáticas, en particular en la Embajada de Israel en Buenos Aires, donde se incrementó la custodia policial y el monitoreo de accesos. El refuerzo incluye presencia de fuerzas federales, controles perimetrales y tareas de inteligencia preventiva.

En paralelo, el Ejecutivo activó protocolos de vigilancia en pasos fronterizos, aeropuertos y puertos, con el objetivo de detectar eventuales riesgos vinculados a la escalada en Medio Oriente. Las autoridades señalaron que no hay amenazas concretas en el país, pero subrayaron la necesidad de anticiparse ante un escenario internacional volátil.

La decisión se produce en medio de un fuerte recrudecimiento del conflicto, luego de que Israel lanzara bombardeos sobre territorio iraní y Teherán respondiera con misiles y drones. La escalada generó preocupación en múltiples países, que comenzaron a reforzar la seguridad en objetivos sensibles vinculados a comunidades judías o intereses israelíes.