Condenas en 30 días: qué cambia con el proyecto de flagrancia que impulsa el Gobierno
La propuesta que modifica los procesos de flagrancia obtuvo sanción inicial en Diputados y pretende acelerar sustancialmente algunos procesos judiciales.
El oficialismo logró aprobar este miércoles en Diputados su proyecto que actualiza el procedimiento de flagrancia y apunta a lograr condenas en 30 días para delitos menores con una serie de modificaciones al Código Procesal Penal y la creación de una unidad especializada en el Ministerio Público Fiscal.
La iniciativa fue altamente promocionada durante 2025 por el Gobierno provincial y, finalmente, fue discutida esta semana en la Legislatura. Ahora solo resta que pase por el Senado para lograr la sanción completa y, así, continuará el camino para su implementación.
Te Podría Interesar
El Ejecutivo no perderá tiempo con ese proceso y, por esto, ya tiene apuntados a los fiscales que encabezarán el nuevo espacio y la futura estructura que se deberá conformar.
Qué se entiende por “flagrancia”
Según se detalla en el Código Procesal Penal de la provincia de Mendoza, “se considera que hay flagrancia cuando el autor del hecho es sorprendido al intentar su comisión, en el momento de cometerlo o inmediatamente después; mientras es perseguida por la fuerza pública, el ofendido o el clamor público;o mientras tiene objetos o presente rastros que hagan presumir vehementemente que acaba de participar en un delito”.
Cómo funcionará la flagrancia en Mendoza
Entre varias modificaciones al Código Procesal Penal, destaca la determinación de establecer que “en los casos de aprehensión en flagrancia, siempre que se trate de delitos dolosos que no superen la pena de 20 años de reclusión o prisión, el Ministerio Público Fiscal tendrá un plazo de diez días hábiles desde la aprehensión o imputación para solicitar la audiencia inicial, prorrogable por otros diez días mediante decreto fundado en caso de que se requieran pruebas imprescindibles”.
De esta forma, se espera que en un mes se sentencie a la persona que cometa delitos menores. El Ejecutivo asegura que ese plazo "logra el equilibrio entre rapidez, calidad procesal y respeto de garantías, evitando dilaciones indebidas y reforzando la legitimidad del sistema penal”.
Desde el Gobierno consideran que, al incluir mayor claridad y especificidad en este tipo de casos, habrá más éxito en los resultados ágiles que se buscan poner en práctica. “Como la prueba a producir es mínima, precisamente porque los han agarrado con las manos en la masa, los tiempos de sustanciación de la causa son mínimos”, sostuvo a MDZ Radio el Procurador de la Corte, Alejandro Gullé.