Mendoza volvió al mapa de inversiones mineras mundiales

El informe Fraser es el "catálogo" de distritos para invertir en minería. Mendoza estuvo fuera de esa lista por varios años. En 2026 volvió. En qué puesto está y al sorprendente dato de San Juan.

Mendoza salió de la lista negra de sitios para invertir en minería y volvió al registro de posibles destino de proyectos de ese tipo a nivel mundial. La Provincia fue considerada dentro del Informe Fraser, el catálogo más influyente de esa industria y que sirve de referencia para las empresas del mundo. Con sede en Canadá, los datos que releva están basados en la respuesta de los propios empresarios y referentes, en base a la percepción que tengan de cada posible destino de las inversiones.

ranking mendoza minera Mendoza ocupa el puesto 56 de las 68 jurisdicciones que fueron tomadas en cuenta para el índice. Si bien es un puesto "bajo", es relevante estar en ese mapa. Incluso está por encima de otros distritos regionales que buscan tener minería. "Mendoza ocupa el puesto 56 entre 68 jurisdicciones en el Índice de Atractivo para la Inversión, el 34 entre 41 en el Índice de Potencial Mineral y el 55 entre 68 en el Índice de Percepción de Políticas", resume el Informe. "A nivel de políticas, las principales preocupaciones de los inversores se centraron en las regulaciones laborales (86%), la incertidumbre sobre qué áreas se protegerán como áreas silvestres o parques (78%) y los acuerdos socioeconómicos (78%)", agrega.

En el informe Mendoza tuvo un nivel de respuesta bajo comparado con otros distritos, como San Juan. Pero sí hubo suficiente interés como para formar parte del informe. El cambio en la consideración tiene que ver con el reenfoque político del Gobierno y el impulso a la minería. Ese camino, iniciado por Alfredo Cornejo, incluyó cambios normativos, el impulso del Distrito Minero Malargüe, el apoyo a San Jorge y giras globales para promocionar Mendoza, particularmente en Canadá, Inglaterra y Australia.

Fraser es una organización que realiza investigaciones económicas y es la referencia más importante para la industria minera.