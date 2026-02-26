Argentina ya aparece en el radar de los inversores y dice presente en la mayor convención minera del mundo

El renovado interés de inversores internacionales en los recursos minerales que tiene el país, especialmente en minería metalífera (oro, cobre, plata) y el litio, tendrá a partir de este domingo una nueva cita en PDAC 2026 , la convención de Prospectors and Developers Association of Canadá.

Se trata de la mayor convención y congreso de la industria minera, con foco en la exploración y la búsqueda de proyectos con potencial por parte de las llamadas juniors, las empresas de mediano porte que con un importante inversión son los responsables de hacer escalar proyectos desde sus estadíos iniciales para ser vendidos luego, ya en otro nivel de desarrollo a las grandes corporaciones multinacionales.

Argentina hoy está en el radar de los inversores en especial en proyectos de cobre y litio, dos de los minerales clave en la transición energética. En el marco del Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI), con beneficios impositivos, regulatorios y cambiarios para proyectos de más de US$ 200 millones, en los últimos meses empezaron a acelerarse los anuncios de inversión por montos que en algunos casos llegan hasta casi 7.000 millones de dólares.

En este contexto, la delegación argentina a la PDAC, que se desarrollará del 1 al 4 de marzo en el Metro Toronto Convention Centre (MTCC), en Toronto Canadá, está integrada por más de 300 empresarios y funcionarios, en un viaje de negocios coordinado por la Cámara de Comercio Argentino-Canadiense. Además, treinta empresas mineras y de servicios con operaciones en el país tendrán stand en la nueva edición de PDAC.

Se especulaba que Karina Milei, la secretaria General de la Presidencia, viajara para encabezar el Argentina Day, tal como lo hizo el año pasado, pero finalmente no será de la partida. Tampoco el canciller Pablo Quirno. Sí estarán en Toronto Daniel González, secretario de Coordinación de Energía y Minería de la Nación; Luis Lucero, secretario de Minería de la Nación; y Diego Sucalesca, director de la Agencia Argentina de Inversiones y Comercio Internacional (AAICI).

Argentina Day

El Argentina Day tendrá lugar el próximo lunes 2 de marzo, y contará con la presentación de Josefina Martínez Gramuglia, Embajadora de Argentina en Canadá y Stewart Wheeler, Embajador de Canadá en nuestro país. También disertarán representantes de empresas multinacionales con intereses en el país como Eramet, Glencore, Lundin Mining y Goldman Sachs.

En una visión de hacia dónde va la minería local y en el marco del Argentina Day, un panel de gobernadores, vicegobernadores y ministros o secretario de Minería darán su mensaje a favor del sector y buscando atraer inversiones. Por su parte, la inauguración del stand de Fomicruz estará a cargo del gobernador Claudio Vidal.

El martes 3 se presentará el panel Learn why Salta is a premium mining jurisdiction in Latin America, y más tarde en otra sala habrá un panel sobre la gestión provincial minera. La definición de la agenda minera 2026 se presentará en un panel organizado por la Cámara Argentina de Empresarios Mineros (CAEM), el Consejo Federal de inversiones y la Embajada Argentina en Canadá.

Mendoza presente

El miércoles 4 es el turno de la provincia de Mendoza en un panel, organizado por la Cámara de Comercio Argentino Canadiense, que lleva por título Unlocking a giant in Argentina for the world: Mendoza’s path to mining excellence. En el estrado estarán Hebe Casado, la vicegobernadora de Mendoza, Jimena Latorre, ministra de Energía y Medio Ambiente de la provincia cuyana.

Estarán acompañados por otros representantes de la provincia como Jerónimo Shantal, director de Minería; Guillermo Pensado, presidente de CAMEM; Fabián Gregorio, CEO - PSJ Cobre Mendocino; y James Hedalen, CEO - Kobrea Exploration Corp.

Por su parte, San Juan estará representada en la expo minera a través del ministro de Minería Juan Pablo Perea; Catamarca con el vicegobernador Rubén Dusso; de Salta irá el flamante ministro de Producción y Minería Ignacio Lupion: y por Neuquén estará Mariano Brillo, presidente de la Corporación Minera de Neuquén SEP (Sociedad del Estado Provincial).