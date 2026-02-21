El Banco Santander administrará las cuentas virtuales de la billetera digital de YPF

El Banco Santander anunció que ofrecerá sus servicios bancarios en las cuentas virtuales de la billetera digital de la petrolera YPF y permitirá remunerar saldos a través de fondos comunes de inversión. El acuerdo se enmarca en una estrategia de largo plazo para profundizar la digitalización de pagos y servicios.

La alianza estratégica integrará soluciones financieras dentro del ecosistema de APP YPF, una de las plataformas digitales de mayor alcance del país.

El acuerdo implica el acceso de Santander a una cuenta con más de 7 millones de descargas, 3 millones de usuarios activos y 2,6 millones de cuentas virtuales (CVU) en funcionamiento. El banco administrará las cuentas virtuales de YPF Digital, aplicación desde la que los usuarios pueden gestionar saldos, realizar transferencias y efectuar pagos, mientras que los fondos disponibles podrán remunerarse automáticamente a través de Fondos Comunes de Inversión del banco.

Actualmente, el dinero en cuenta propia representa más del 35% de los pagos realizados con APP YPF, un indicador que refleja el crecimiento del uso de la billetera digital como medio habitual de pago.

La aplicación permite operar en más de 1.650 puntos de venta de la red YPF —incluidas estaciones de servicio, Tiendas Full y Boxes— y realizar pagos fuera del ecosistema de la compañía, además de abonar más de 6.000 servicios. Según datos de la empresa, 4 de cada 10 pagos en su red ya son digitales, con un promedio de 400 transacciones por minuto.

Alejandro Butti, CEO de Santander Argentina, señaló que la iniciativa forma parte de la estrategia del banco de integrarse como socio financiero y tecnológico en los principales ecosistemas digitales del país. Por su parte, Horacio Marín, presidente y CEO de YPF, afirmó que el acuerdo permitirá ofrecer nuevas herramientas financieras dentro de la APP YPF y fortalecer la experiencia de los usuarios.

Desde YPF Digital destacaron que la incorporación de capacidades financieras consolida su evolución hacia una plataforma que integra pagos, servicios y soluciones en una única experiencia orientada a la movilidad.

Un modelo de finanzas embebidas

La alianza se enmarca en el modelo de finanzas embebidas, que consiste en integrar servicios financieros dentro de plataformas digitales no bancarias, sin que el usuario deba salir de la aplicación que utiliza habitualmente.

En este esquema, Santander aporta su infraestructura bancaria, regulatoria y de seguridad, mientras que YPF Digital ofrece un ecosistema de alto uso y alcance federal. Según las compañías, se trata de la primera alianza de este tipo entre empresas líderes en la Argentina.

El vínculo entre ambas compañías también se extiende a otras áreas de negocios, incluyendo el financiamiento de proyectos estratégicos de la petrolera como Vaca Muerta Oil Sur y el desarrollo de Argentina LNG, iniciativas orientadas a ampliar la capacidad exportadora de energía desde el país.