Las Heras duplicó la inversión privada en construcción durante 2025

La Municipalidad de Las Heras informó que durante 2025 se registró un incremento significativo en la inversión privada vinculada a la construcción, con un aumento del 245% en la superficie de obra nueva tramitada en comparación con el período anterior.

De acuerdo con datos de la Dirección de Obras Privadas y Desarrollo Territorial , este crecimiento implica un mayor volumen de metros cuadrados proyectados en el departamento y marca uno de los niveles más altos de actividad registrados en los últimos años.

El reporte técnico señala que se trata de una «señal temprana de expansión» y que el fenómeno responde a una ampliación real de la superficie constructiva, más allá de factores estacionales o variaciones nominales de precios.

El incremento en la construcción se da en paralelo a un proceso de desarrollo productivo más amplio. En ese marco, el Parque Industrial de Las Heras concentra inversiones privadas que superan los 20 millones de dólares.

Según el informe, este movimiento genera un «efecto multiplicador» en la economía local, con mayor demanda de materiales, incremento del empleo vinculado a la actividad y mejoras en infraestructura.

las heras1 La construcción en Las Heras mostró un fuerte incremento de la inversión privada. Prensa Municipalidad de Las Heras

En relación con estos datos, el intendente Francisco Lo Presti expresó: «Este crecimiento de más del doble en inversiones, es la prueba tangible de que cuando un Estado municipal brinda reglas claras y previsibilidad, el sector privado responde. Seguimos agilizando y simplificando trámites administrativos para absorber esta demanda, para fortalecer el ecosistema necesario, para que invertir en Las Heras sea la primera opción de mendocinos y extranjeros. Ver este aumento en los metros cuadrados significa que hay confianza y, sobre todo, que hay trabajo real para nuestros vecinos en cada obra que se levanta».

Indicadores de consolidación y perspectivas

El documento técnico concluye que los datos de 2025 representan un indicador de consolidación en la actividad constructiva y en el desarrollo económico del departamento.

Asimismo, se destaca que el volumen de proyectos en ejecución y en trámite refleja una continuidad en la dinámica de inversiones, con iniciativas que ya avanzaron desde la planificación hacia su concreción.

En este contexto, el informe proyecta un escenario de continuidad en la actividad durante los próximos meses, en línea con el ritmo observado en el último año.