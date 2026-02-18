Un feroz incendio arrasó con el techo y algunas aulas de una escuela en Las Heras

Un incendio de gran magnitud se desató en la madrugada de este miércoles en la Escuela Doctora Carmen Romero Beltrán N.º 6044, ubicada en Democracia y Monteagudo, en el barrio 30 de Octubre de Las Heras . Las llamas avanzaron con rapidez y afectaron el sector de ingreso, la galería central y varias aulas del establecimiento.

El siniestro fue advertido cerca de las 4 de la mañana, luego de un llamado al 911 realizado por una vecina de El Plumerillo. A esa hora, el fuego ya había tomado parte de la estructura y el humo se veía desde varias cuadras, generando preocupación en todo el barrio.

En las imágenes se puede ver el edificio cubierto de cenizas, el ingreso ennegrecido por el hollín y las rejas completamente marcadas por el fuego. En el interior quedaron restos de materiales quemados, vidrios rotos y sectores arrasados por las llamas.

La directora, Laura Garro, explicó que el incendio “se inició aparentemente cerca de las 2 de la madrugada”, detalló, y que fueron los vecinos quienes alertaron a bomberos y policía. “Por eso se ha salvado gran parte del edificio”, señaló, destacando la rápida intervención.

Garro remarcó que el fuego afectó la galería central con el techo, las puertas de ingreso, los policarbonatos que cubrían las ventanas y varios vidrios. Además, confirmó que “se va toda la parte eléctrica”, lamentó, lo que impactó en gran parte del edificio y obligará a realizar trabajos importantes antes de retomar la actividad normal.

Consultada sobre el origen, la directora fue cauta: “Yo no he podido hablar con bomberos, así que no tengo una información precisa”, explicó. Agregó que en imágenes difundidas en redes se observa un fuego externo al edificio, pero evitó hacer especulaciones mientras avanzan las pericias.

Garantizan el inicio de clases pese a los daños

Desde la Dirección de Educación Técnica y Trabajo, Claudio Dagne aseguró en diálogo con MDZ Radio que el inicio de clases está garantizado. Explicó que se sectorizará el área afectada y se generará un ingreso paralelo para que estudiantes y docentes puedan asistir en condiciones de seguridad.

“En una semana esto ya tiene que estar en condiciones para poder recibir a los estudiantes”, afirmó. Indicó que ya se trabaja con Infraestructura Escolar y que se contratará una empresa para realizar tareas de instalación eléctrica y reemplazo de la cubierta del techo dañada.

La escuela funciona como CCT (Centro de Capacitación para el Trabajo) y CEBJA (Centro de Educación Básica para Jóvenes y Adultos), por lo que la comunidad educativa es amplia y diversa. Mientras avanzan las reparaciones, la prioridad es recuperar la seguridad del edificio y garantizar que las clases comiencen sin poner en riesgo a nadie.