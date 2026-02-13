Un incendio destruyó una casa familiar en Luján de Cuyo y las víctimas salvaron sus vidas de milagro

Una vivienda del barrio El Mirador terminó completamente destruida por un incendio que se inició en una habitación. Las pérdidas fueron totales.

El incendio de una vivienda provocó pérdidas totales la tarde de este viernes en el barrio Valle del Mirador, en Costa Flores, Luján de Cuyo. La familia que vivía en el lugar logró salir a tiempo y salvaron sus vidas de milagro.

Eran cerca de las 12.30, cuando un llamado a la línea de emergencias 911 alertó sobre una casa que se estaba prendiendo fuego en el citado complejo lujanino. Al arribar a la escena, personal policial y Bomberos Voluntarios de Luján de Cuyo constataron que las llamas ya habían avanzado considerablemente sobre la propiedad.

El dueño del inmueble, de 34 años, relató que estaba dentro del domicilio cuando uno de sus hijos advirtió que un dormitorio se incendiaba y que el humo se extendía por la vivienda. En pocos minutos, el fuego se propagó y terminó consumiendo la totalidad de la casa.

El incendio dejó pérdidas totales Tras tareas de extinción, se constató que las pérdidas materiales fueron totales. En el lugar también trabajó personal del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC), aunque no hubo heridos ni personas intoxicadas.