El testimonio del chofer que manejaba el micro que se incendió en el Acceso Este

El chofer contó cómo fueron las fallas, la evacuación y el momento más crítico del incendio de un micro este martes por la mañana en el Acceso Este.

La mañana de este martes arrancó con una escena que generó susto y tensión en el Acceso Este. Pasadas las 7.30, un micro de la empresa Dicetours que circulaba por la zona de Arenales comenzó a prenderse fuego mientras trasladaba pasajeros desde Rivadavia hacia la Ciudad de Mendoza. En pocos minutos, el humo y las llamas obligaron a un operativo de emergencia que incluyó corte total del tránsito.

Según relataron testigos, el colectivo venía lleno y todo ocurrió de manera repentina. Los propios pasajeros llamaron al 911 cuando advirtieron que algo no estaba bien y, aunque al principio hubo desesperación y amontonamiento en las puertas, todos lograron bajar a tiempo. No se registraron heridos y, tras el trabajo de los bomberos, el tránsito fue liberado.

El incendio dejó la unidad completamente destruida, con importantes pérdidas materiales. Hasta el lugar llegaron los Bomberos Voluntarios de Guaymallén, que lograron apagar las llamas en pocos minutos. Más allá del impacto visual y el susto inicial, lo principal fue que ninguna de las personas a bordo resultó lesionada.

El relato del chofer Fabián Mora, chofer del micro, contó para MDZ Radio que las fallas comenzaron mientras circulaban de este a oeste. “Fue todo muy rápido. Hizo una falla, después otra, y unos metros más adelante me estacioné a la orilla para que descendiera el pasaje”, explicó. Apenas se detuvo, el interior empezó a llenarse de humo.

El conductor detalló que no puede precisar el origen exacto del desperfecto, aunque todo indicaría una falla eléctrica. “Era como que se le cerraba el contacto a la unidad. Cuando empezaron a bajar los pasajeros, al instante salió humo con olor a plástico quemado”, relató. En cuestión de minutos, el fuego tomó fuerza y ya no se pudo controlar.