Videos: tensión por el incendio de un vehículo utilitario en pleno centro mendocino

Un Mercedes Benz Sprinter se incendió sobre calle Espejo y se montó un importante operativo para apagar las llamas.

Los trabajos de Bomberos del Cuartel Central por el incendio del vehículo.

El incendio de un vehículo utilitario generó tensión la tarde de este lunes en pleno centro de la Ciudad de Mendoza. Bomberos trabajaron sobre el vehículo que se prendió fuego en la vía pública y lograron evitar un siniestro de mayor magnitud.

Fue alrededor de las 17.30 cuando una Mercedes Benz Sprinter gris que circulaba por calle Espejo comenzó a sufrir un desperfecto, por motivos que se tratan de establecer, motivo por el que el conductor se terminó estacionando sobre esa calzada, entre las avenidas Perú y Belgrano.

Incendio y operativo de bomberos Embed - Incendio utilitario centro 1 Seguidamente, el vehículo comenzó a prenderse fuego y la situación fue alertada a la línea de emergencias 911, motivo por el que Bomberos del Cuartel Central se desplazaron hasta ese sector y comenzaron a trabajar sobre el rodado.

Luego de algunos minutos, los efectivos consiguieron apagar las llamas, que afectaron casi en su totalidad al vehículo, de acuerdo con testigos.