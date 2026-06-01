Fuerte choque e incendio en Recoleta: un auto se incrustó contra un edificio y se prendió fuego

Un impactante choque seguido de incendio tuvo lugar en Recoleta. El conductor, quien resultó herido, dijo que el siniestro ocurrió porque quiso esquivar a un animal.

El choque seguido de incendio tuvo lugar en Recoleta. El conductor dijo que el siniestro ocurrió porque quiso esquivar a un animal.

En la madrugada de este lunes, se registró un grave siniestro vial en el barrio porteño de Recoleta, cuando un automóvil perdió el control, impactó contra el frente de un edificio y se incendió parcialmente. El choque ocurrió exactamente en Avenida Alvear 1477, entre las calles Libertad y Parera.

El vehículo involucrado, un Renault Logan gris, se subió a la vereda y, tras derribar varios bolardos de cemento, colisionó de lleno contra la fachada de un inmueble donde funciona una joyería. Tras el impacto, el rodado comenzó a prenderse fuego, lo que requirió la intervención inmediata de los Bomberos y personal de la Policía de la Ciudad.

recoleta 2

El conductor, un hombre de 33 años, logró salir del automóvil por sus propios medios . Al ser asistido por médicos del SAME, se constató que presentaba un latigazo cervical y lesiones en el rostro. Sin embargo, el hombre rechazó ser trasladado a un centro de salud porteño.

Los motivos detrás del choque Según las primeras declaraciones del conductor ante los efectivos policiales, el accidente se produjo cuando intentó esquivar a un animal que se le cruzó en el camino, lo que provocó que perdiera el control del vehículo.