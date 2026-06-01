Manejaba alcoholizado, perdió el control e impactó contra una columna en el Parque San Martín

El siniestro ocurrió durante la madrugada sobre la avenida Libertador, cerca del Aconcagua Arena. El hombre, de 76 años, arrojó positivo test de alcoholemia.

El conductor chocó contra una columna de alumbrado público en avenida Libertador y registró altos niveles de alcohol en sangre. Foto: Archivo MDZ

Un conductor fue aprehendido durante la madrugada de este lunes en Ciudad luego de protagonizar un siniestro vial en el Parque General San Martín y dar positivo en el control de alcoholemia con un resultado muy superior al permitido por la legislación vigente.

De acuerdo con información policial, el hecho se produjo a las 2 sobre avenida Libertador, entre el Parque de los Pueblos Originarios y el Aconcagua Arena. La intervención policial se originó a partir de un llamado a la línea de emergencia 911 que alertó sobre una colisión vehicular en la zona.

Al arribar al lugar, los efectivos constataron que una Peugeot Partner había impactado contra una columna de alumbrado público. Según las actuaciones incorporadas al expediente, el conductor realizó una maniobra evasiva antes de perder el control del vehículo y terminar chocando.

El conductor presentaba altos niveles de alcohol Posteriormente, personal de Tránsito Municipal llevó adelante el correspondiente test de alcoholemia al automovilista, un hombre de 76 años. La prueba arrojó un resultado de 2,34 gramos de alcohol por litro de sangre, una cifra que supera ampliamente el límite permitido para conducir.

Frente a esta situación, por disposición judicial se ordenó el secuestro del vehículo involucrado, la retención de la licencia de conducir y el traslado del hombre para avanzar con el proceso contravencional correspondiente.