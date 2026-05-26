El truco definitivo de la media vieja y el alcohol para limpiar las persianas sin esfuerzo

Las persianas son uno de los mayores dolores de cabeza a la hora de hacer la limpieza del hogar. Debido a su diseño de láminas, ranuras y pequeños intersticios, tienden a acumular grandes cantidades de polvo. Existe un truco para dejarlas impecables.

Para resolver este problema de limpieza , los expertos en mantenimiento del hogar han popularizado un método sumamente ingenioso, económico y rápido que promete dejar estas superficies impecables utilizando elementos que todos tienen a mano: una media en desuso y alcohol.

La efectividad de esta técnica radica en las propiedades de sus dos componentes . Por un lado, el alcohol es un excelente desengrasante y desinfectante que ablanda la suciedad adherida al instante; además, al ser un líquido de rápida evaporación, evita el exceso de humedad y previene las molestas marcas de agua que suelen quedar al secarse.

Por otro lado, la estructura textil de una media, especialmente si es de algodón o lana, actúa como un imán para las partículas sueltas, permitiendo amoldar los dedos a la forma exacta de la persiana para cubrir ambas caras de la lámina al mismo tiempo.

Este procedimiento es ideal para estructuras de plástico, PVC o aluminio, y se realiza en pocos minutos siguiendo algunos pasos sencillos. En primer lugar, colocar una media vieja en la mano como un guante y colocar alcohol sobre la tela.

Luego introducir los dedos entre las tablillas de la persiana y deslizar la mano de un extremo al otro. De esta forma, se limpia la parte superior e inferior de cada sección en una sola pasada.

A medida que la tela acumule la suciedad negra, girar la media para aprovechar los sectores limpios. Si la persiana lleva mucho tiempo sin mantenimiento, lavar la prenda o reemplazarla por otra para no esparcir la mugre.

Incorporar este truco a la rutina de aseo doméstico reduce significativamente el tiempo invertido en las tareas del hogar.