No es con vinagre: el truco casero para sacar los hongos de la ducha

El baño es la zona de la casa que más humedad concentra, convirtiéndose en el escenario ideal para la multiplicación de bacterias y hongos. Una de las recetas naturales más potentes para desinfectar combina bicarbonato de sodio , agua caliente y aceite esencial de árbol de té.

En primer lugar, integrar los tres ingredientes en un recipiente hasta lograr un líquido uniforme. Colocar el resultado en una botella con pulverizador o atomizador. Luego rociar generosamente sobre los azulejos y poner especial énfasis en las juntas ennegrecidas.

Dejar que la solución actúe durante unos 10 minutos y frotar las superficies con un cepillo de cerdas firmes y aclarar con agua caliente para arrastrar todos los residuos. Si el hongo está muy agarrado, puedes repetir la operación.

Para que este remedio sea verdaderamente efectivo, debe acompañarse de un hábito de limpieza que mantenga el espacio seco.

Otras 3 alternativas naturales sin recurrir al vinagre

Si no tienen a mano los ingredientes anteriores, se puede probar con estos desinfectantes directos como el agua oxigenada. Su poder antifúngico destruye el moho sin dañar la cerámica. Pulverizar pura, dejar actuar 10 minutos y frotar con suavidad. Finalmente, enjuagar.

Otra opción es el alcohol etílico. Es ideal para una desinfección exprés porque elimina los hongos de inmediato y se evapora solo, por lo que no requiere aclarado. Solo se debe rociar sobre las manchas y pasar un paño seco.