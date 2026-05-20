Cómo combatir el frizz del cabello con cinco remedios caseros

Pocos desafíos estéticos son tan universales como el frizz . En los días de lluvia o humedad, mantener el cabello bajo control parece una misión imposible: el pelo pierde su forma y gana un volumen indeseado, incluso después de haberlo peinado.

De acuerdo con portales especializados, este fenómeno se produce cuando la cutícula se eleva, permitiendo que la humedad del entorno penetre en el interior del cabello. Esta situación se agrava si el pelo sufre deshidratación o alta porosidad.

Afortunadamente existen ciertos componentes naturales, ricos en lípidos, proteínas y ácidos orgánicos, que son excelentes aliados para sellar la cutícula y devolverle el equilibrio a la melena.

Existen alternativas accesibles y libres de químicos agresivos con excelentes resultados respaldados por expertos . Una opción es la combinación de la pulpa de una palta madura con una cucharada de aceite de oliva durante media hora sobre el pelo húmedo. Eso aporta suavidad y fortalece la fibra.

Otra opción es mezclar una parte de vinagre con tres de agua y aplicarlo tras el lavado habitual ayuda a nivelar el pH. La acidez de este ingrediente es clave para cerrar las cutículas y sumar luminosidad.

El shock de keratina y el alisado son los tratamientos perfectos para controlar el frizz. Foto: Freepik Remedios naturales para controlar el frizz. Foto: Freepik

La tercera opción es huevo y miel. Un tratamiento a base de un huevo, una cucharada de miel y unas gotas de aceite une el poder de las proteínas y los humectantes.

También se puede optar por aceites de coco o almendras. En este caso son sumamente eficientes para frenar la pérdida de proteínas capilares.

Por último, se puede añadir maicena al acondicionador. Disolver almidón de maíz en agua caliente hasta lograr una pasta y mezclarla con tu crema habitual crea una película protectora. Químicos capilares afirman que el almidón actúa como un aislante frente a la humedad del ambiente.