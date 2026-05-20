La Inteligencia Artificial reveló cuáles son las únicas carreras inmunes al futuro tecnológico

Ante la automatización, la Inteligencia Artificial revela cuáles son las carreras que garantizan empleabilidad a futuro.

La Inteligencia Artificial avanza a pasos agigantados, pero hay habilidades humanas que ningún algoritmo va a poder reemplazar. Foto: Archivo

La tecnología y la automatización de procesos avanza a pasos agigantados y esto genera una gran incertidumbre laboral global. Ante este panorama, muchos estudiantes se preguntan que disciplinas seguirán siendo esenciales a mediano y largo plazo. Lejos de respuestas predecibles, la inteligencia artificial arrojó algunas ideas.

Las áreas con futuro asegurado, según la IA A diferencia de lo que muchos creen, las carreras con proyección al futuro no son solo aquellas asociadas a la programación básica, sino aquellas que combinan un criterio análitico con habilidades blandas como empatía, ética y negociación.

En este sentido, la IA destaca carreras como Ciencia de Datos (Data Science) ya que un profesional de esta área puede dedicarse a ordenar el caos de las bases de datos, cruzar variables complejas y traducir estos números en decisiones.

Otra carrera que también se destaca es el Diseño UX/UI, aunque es más accesible acceder a plantillas genéricas, el diseño personalizado y eficiente aún es irremplazable. Según la IA, las marcas globales precisan de profesionales que dominen frameworks modernos y limpios.

Finalmente, en un área distinta aparece la gestión de salud mental y talento humano. La IA destaca que el cuidado del bienestar psicológico y la coordinación de equipos en entornos de trabajo híbridos o remotos son áreas completamente blindadas contra la automatización.