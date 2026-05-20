Google Gemini AI Studio permite crear aplicaciones de Android en la web sin instalar software

La nueva herramienta de Google utiliza inteligencia artificial para que cualquier usuario diseñe y ejecute código desde el navegador de forma gratuita.

Google presentó una innovación que simplifica el desarrollo de software móvil. El nuevo entorno Gemini AI Studio para la web permite diseñar herramientas digitales sin necesidad de instalar archivos pesados en la computadora de escritorio, facilitando el acceso a programadores principiantes.

El impacto de la inteligencia artificial en la programación web Durante el evento anual I/O 2026, Google reveló esta función que transforma la creación de software móvil mediante el concepto de "vibe coding". Esta tecnología de inteligencia artificial aprovecha los modelos avanzados de Gemini para procesar indicaciones directamente en lenguaje natural. Los creadores ya no requieren escribir líneas complejas de código de forma manual o aprender estructuras rígidas de programación, sino que expresan el aspecto visual y las funciones específicas de su producto mediante instrucciones simples, como el diseño de herramientas de asistencia para pilotos.

Gemini AI Studio La plataforma virtual Gemini AI Studio facilita el desarrollo ágil de software desde el navegador web. Google

La plataforma web utiliza el mismo motor técnico que equipa a Android Studio, el entorno de desarrollo integrado tradicional para escribir código nativo en Kotlin o Java. Sin embargo, aquel sistema clásico de Google exige una descarga inicial de 1,4 gigabytes y una instalación local compleja que suele ralentizar las computadoras menos potentes del mercado. La nueva alternativa se ejecuta de forma directa desde cualquier navegador compatible con internet, eliminando por completo los tiempos de configuración y los requisitos de almacenamiento en el disco duro.

Pruebas y despliegue con la asistencia de Gemini El espacio de trabajo virtual otorga todas las herramientas necesarias dentro de Gemini AI Studio para evaluar los resultados de manera inmediata desde cualquier pantalla. El entorno incluye un emulador de teléfono en línea que reproduce las acciones de la aplicación creadas por la plataforma para verificar errores en tiempo real. Además, los usuarios poseen la opción de transferir el archivo ejecutable directamente a un celular físico mediante el puente de depuración de Android para comprobar el rendimiento real del hardware en condiciones de uso cotidiano.