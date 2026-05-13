MDZ se suma a Fuentes Preferidas de Google: cómo activarlo

La nueva función de Google permite seleccionar medios favoritos para que sus contenidos aparezcan con mayor frecuencia en Noticias Destacadas.

La manera de encontrar noticias en Google empieza a cambiar para los lectores que buscan una experiencia más personalizada. MDZ Online se suma a la función Fuentes Preferidas, una herramienta que permite elegir medios de confianza para que sus contenidos aparezcan con mayor frecuencia dentro de Noticias Destacadas.

La opción ya comenzó a implementarse a nivel global en todos los idiomas compatibles con el Buscador. Según informó Google, la función busca darles a los usuarios más control sobre las noticias que ven, al permitirles seleccionar los sitios y medios que desean priorizar cuando hacen búsquedas vinculadas con la actualidad.

Una nueva puerta de entrada a las noticias Para MDZ, la incorporación de esta herramienta abre otro canal de conexión con su audiencia. A partir de ahora, los lectores pueden agregar al diario como fuente favorita de información desde Google. De esa manera, cuando realicen búsquedas relacionadas con temas de actualidad, los contenidos del sitio tendrán más posibilidades de aparecer en la sección Noticias Destacadas, siempre que sean relevantes para esa consulta.

La función no elimina otros resultados ni reemplaza el criterio general del buscador. Lo que hace es sumar una señal de preferencia del usuario. Google explica que, cuando una persona selecciona un sitio como fuente preferida, sus contenidos tienen más chances de mostrarse en consultas de noticias relacionadas. Para los medios, además, la compañía habilitó herramientas y botones que pueden integrarse en sus páginas para invitar a los lectores a agregarlos.

Qué es Fuentes Preferidas de Google Fuentes Preferidas es una función pensada para que cada usuario pueda construir una lista propia de medios y sitios informativos. La herramienta aparece vinculada a la sección Noticias Destacadas, también conocida como Top Stories, dentro del Buscador. Allí, los lectores pueden tocar el ícono de estrella y comenzar a sumar las publicaciones que quieren ver con mayor frecuencia.