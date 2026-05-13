MDZ se suma a Fuentes Preferidas de Google: cómo activarlo
La nueva función de Google permite seleccionar medios favoritos para que sus contenidos aparezcan con mayor frecuencia en Noticias Destacadas.
La manera de encontrar noticias en Google empieza a cambiar para los lectores que buscan una experiencia más personalizada. MDZ Online se suma a la función Fuentes Preferidas, una herramienta que permite elegir medios de confianza para que sus contenidos aparezcan con mayor frecuencia dentro de Noticias Destacadas.
La opción ya comenzó a implementarse a nivel global en todos los idiomas compatibles con el Buscador. Según informó Google, la función busca darles a los usuarios más control sobre las noticias que ven, al permitirles seleccionar los sitios y medios que desean priorizar cuando hacen búsquedas vinculadas con la actualidad.
Una nueva puerta de entrada a las noticias
Para MDZ, la incorporación de esta herramienta abre otro canal de conexión con su audiencia. A partir de ahora, los lectores pueden agregar al diario como fuente favorita de información desde Google. De esa manera, cuando realicen búsquedas relacionadas con temas de actualidad, los contenidos del sitio tendrán más posibilidades de aparecer en la sección Noticias Destacadas, siempre que sean relevantes para esa consulta.
La función no elimina otros resultados ni reemplaza el criterio general del buscador. Lo que hace es sumar una señal de preferencia del usuario. Google explica que, cuando una persona selecciona un sitio como fuente preferida, sus contenidos tienen más chances de mostrarse en consultas de noticias relacionadas. Para los medios, además, la compañía habilitó herramientas y botones que pueden integrarse en sus páginas para invitar a los lectores a agregarlos.
Qué es Fuentes Preferidas de Google
Fuentes Preferidas es una función pensada para que cada usuario pueda construir una lista propia de medios y sitios informativos. La herramienta aparece vinculada a la sección Noticias Destacadas, también conocida como Top Stories, dentro del Buscador. Allí, los lectores pueden tocar el ícono de estrella y comenzar a sumar las publicaciones que quieren ver con mayor frecuencia.
El dato que difundió Google muestra el peso que puede tener esta decisión: los lectores tienen el doble de probabilidades de ingresar a un sitio después de marcarlo como Fuente Preferida. Hasta el momento, más de 200.000 sitios únicos ya fueron seleccionados por usuarios, desde blogs locales hasta redacciones globales.
Cómo agregar MDZ a fuentes favoritas
El proceso es simple y se puede realizar en pocos pasos:
- Ingresar a MDZ Online desde el navegador o desde Google.
- Buscar el botón de Google disponible en el sitio para agregar el diario como fuente preferida.
- Hacer clic en ese botón, que dirige a la herramienta de Fuentes Preferidas del Buscador.
- Confirmar la selección de MDZ dentro de la lista de medios elegidos.
- También se puede hacer desde Google: al realizar una búsqueda de noticias, hay que ir a la sección Noticias Destacadas.
- Allí, se debe tocar el ícono de estrella y buscar MDZ Online para sumarlo como fuente favorita.
- Una vez completado el proceso, Google tendrá en cuenta esa preferencia en futuras búsquedas informativas.
De esta manera, quienes siguen habitualmente la agenda de MDZ podrán encontrar con mayor facilidad sus notas sobre política, economía, sociedad, tendencias, deportes y actualidad. La función queda asociada a la cuenta del usuario y puede modificarse cuando lo desee.