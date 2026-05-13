Netflix: la serie danesa inspirada en una novela policial que no da respiro

Inspirada en una novela policial, la serie de Netflix sobre crímenes se consolida como una de las propuestas más atrapantes del catálogo.

Netflix tiene en su catálogo una de las producciones europeas más inquietantes. Se trata de El caso Hartung una historia cargada de asesinatos, secretos familiares y tensión psicológica. Una serie danesa que logró convertirse en una de las recomendaciones favoritas de quienes disfrutan las historias de crímenes.

La ficción, basada en la novela “Kastanjemanden” de Søren Sveistrup, sigue la investigación de una serie de crímenes brutales en Copenhague. Todo comienza cuando aparece el cuerpo de una joven asesinada en un parque infantil junto a una pequeña figura hecha con castañas, una pista que conecta el caso con la desaparición de la hija de una importante política.

De qué trata El caso Hartung La historia sigue a los detectives Naia Thulin y Mark Hess, quienes deben resolver una serie de asesinatos vinculados con un misterioso asesino serial. A medida que avanzan en la investigación, descubren oscuros secretos relacionados con violencia infantil, secuestros y fallas dentro del sistema de protección social.

La serie mantiene un ritmo constante y una atmósfera tensa desde el primer episodio. Además, combina suspenso policial con drama psicológico, algo que la volvió muy popular entre los fanáticos de las producciones nórdicas. Actualmente, la serie cuenta con dos temporadas. La segunda fue estrenada recientemente el 7 de mayo de este año.

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