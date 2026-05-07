La miniserie escandinava de Netflix ideal para ver en un solo día

Te presentamos "Los crímenes de Åre", la miniserie de Netflix que combina tensión, secretos y paisajes nórdicos en pocos capítulos.

Los paisajes nevados y la tensión psicológica son claves en esta miniserie sueca de Netflix. Foto: Archivo

Hay una producción nórdica en Netflix que llamó la atención de los amantes de historias de crímenes y misterio en 2025: Los crímenes de Åre. Con apenas cinco capítulos de entre 30 y 40 minutos, esta miniserie sueca se convirtió en una opción perfecta para quienes buscan una historia atrapante para maratonear en un día.

De qué trata la miniserie La trama sigue a una detective de Estocolmo que atraviesa una investigación interna y decide viajar a un pequeño pueblo de esquí para desconectarse. Sin embargo, la desaparición de una adolescente la obliga a volver a involucrarse en un caso policial cargado de tensión y secretos.

Basada en las novelas de Viveca Sten, la serie combina misterio, drama y paisajes helados típicos del llamado “Nordic Noir”, un género cada vez más popular dentro del streaming.

Los crimenes de Are El elenco está encabezado por Carla Sehn, junto a Kardo Razzazi y Charlie Gustafsson. Foto: Archivo

Qué es el Nordic Noir El “Nordic Noir” o noir escandinavo es un estilo de series y novelas policiales originado en los países nórdicos. Se caracteriza por mostrar crímenes realistas, detectives con conflictos personales y una atmósfera fría y oscura. Además del misterio, estas producciones suelen incluir críticas sociales, secretos familiares y personajes complejos. Los escenarios nevados, los silencios y el ritmo pausado son parte central de la experiencia.