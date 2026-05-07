La miniserie escandinava de Netflix ideal para ver en un solo día
Te presentamos "Los crímenes de Åre", la miniserie de Netflix que combina tensión, secretos y paisajes nórdicos en pocos capítulos.
Hay una producción nórdica en Netflix que llamó la atención de los amantes de historias de crímenes y misterio en 2025: Los crímenes de Åre. Con apenas cinco capítulos de entre 30 y 40 minutos, esta miniserie sueca se convirtió en una opción perfecta para quienes buscan una historia atrapante para maratonear en un día.
De qué trata la miniserie
La trama sigue a una detective de Estocolmo que atraviesa una investigación interna y decide viajar a un pequeño pueblo de esquí para desconectarse. Sin embargo, la desaparición de una adolescente la obliga a volver a involucrarse en un caso policial cargado de tensión y secretos.
Basada en las novelas de Viveca Sten, la serie combina misterio, drama y paisajes helados típicos del llamado “Nordic Noir”, un género cada vez más popular dentro del streaming.
Qué es el Nordic Noir
El “Nordic Noir” o noir escandinavo es un estilo de series y novelas policiales originado en los países nórdicos. Se caracteriza por mostrar crímenes realistas, detectives con conflictos personales y una atmósfera fría y oscura. Además del misterio, estas producciones suelen incluir críticas sociales, secretos familiares y personajes complejos. Los escenarios nevados, los silencios y el ritmo pausado son parte central de la experiencia.
En el caso de Los crímenes de Åre, todos esos elementos aparecen desde el primer episodio, convirtiéndola en una opción ideal para quienes disfrutan de las historias policiales con tensión psicológica y ambientes inquietantes.