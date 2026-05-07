La miniserie de Netflix que es furor y está basada en una perturbadora historia real: tiene solo 7 capítulos

El catálogo de Netflix encontró en el género del true crime su activo más valioso, y el reciente éxito de Amor y muerte es la prueba definitiva de ello. A través de siete episodios de una intensidad creciente, la miniserie se sumerge en las profundidades de Texas durante la década de 1980 para reconstruir la vida de Candy Montgomery.

Ella, el arquetipo de la madre abnegada y referente de su congregación religiosa, protagonizó uno de los episodios más escalofriantes de la crónica policial estadounidense: un asesinato que desafió toda lógica social. Esta historia también está disponible en HBO MAX:

La narrativa de la miniserie comienza trazando el perfil de una cotidianidad idílica. Candy lleva una rutina marcada por la fe y el bienestar familiar, hasta que la insatisfacción personal la empuja a buscar una salida fuera de su matrimonio. El inicio de un romance extramatrimonial con Allan Gore, esposo de su amiga Betty, se convierte en el catalizador de una tragedia anunciada.

La recreación de los años 80 en Texas es uno de los pilares visuales de esta exitosa producción de Netflix.

El quiebre absoluto se produce con un crimen de una brutalidad inusitada que sacude los cimientos de la pequeña comunidad texana. A partir de ese momento, el drama doméstico se transforma en un thriller judicial de alto impacto. La serie no se limita a exponer los hechos, sino que se atreve a indagar en las motivaciones internas, las emociones reprimidas y las frustraciones que pueden llevar a una persona común a cometer un acto atroz.

amor y muerte serie (1) El romance entre Candy y Allan Gore fue el detonante de una serie de eventos que terminaron en un crimen sangriento. Netflix

Amor y muerte triunfa al evitar los juicios simplistas. El desarrollo del juicio mediático que siguió al crimen pone al espectador en una posición incómoda, obligándolo a cuestionar la naturaleza de la culpa y la legitimidad de la defensa propia en un contexto de represión social.

amor y muerte serie La miniserie de 7 capítulos explora la transformación de una líder comunitaria en la protagonista del juicio más mediático de la época. Netflix

Con una ambientación de época impecable y una narrativa que no da respiro, la miniserie se consolida como una pieza fundamental para entender la complejidad de la mente humana bajo presión, recordándonos que, a menudo, el horror más profundo se esconde detrás de la cerca blanca de un jardín perfecto.