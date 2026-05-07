Netflix lanzó un emocionante adelanto del nuevo documental de Gustavo Cerati y confirmaron su fecha de estreno

A casi doce años de su fallecimiento, el legado de Gustavo Cerati no solo sigue intacto, sino que continúa expandiéndose. En las últimas horas, Netflix sorprendió al confirmar la producción de un nuevo documental íntegramente realizado en Argentina sobre la vida y obra del mítico líder de Soda Stereo .

La cinta, que actualmente se encuentra en etapa de rodaje bajo la productora Landia, tiene su estreno mundial previsto para 2027 y se perfila como la apuesta definitiva de la plataforma en materia de documentales de rock nacional.

Lejos de conformarse con un simple repaso biográfico o una recopilación de sus grandes éxitos de estadio, el diferencial de este proyecto radica en su enfoque: buscará adentrarse en las zonas más silenciosas y humanas del artista . La propuesta promete reconstruir la personalidad de Cerati a través de gestos mínimos y momentos de extrema intimidad que, hasta ahora, solo pertenecían al círculo de aquellos que compartieron la vida cotidiana con él.

Para lograr esta inmersión total, el documental contará con un acceso sin precedentes a materiales personales, videos y registros de archivo jamás exhibidos. A esto se le suma una pieza clave en el rompecabezas emocional: Laura Cerati, hermana del músico, no solo aportará su testimonio de primera mano, sino que además se desempeña como productora asociada.

Según sus propias palabras, este film significa "poder resumir la vida única de un ser que llegó a contagiar su pasión a muchos a través de su poesía y su música", recordando a Gustavo como un hombre "con los pies sobre la tierra y, al mismo tiempo, con mucho vuelo propio y creatividad".

Otras miradas del documental

Soda Stereo Soda Stereo. Archivo MDZ

El equipo detrás de las cámaras es otro de los puntos más sólidos del proyecto. La dirección general está a cargo de Picky Talarico, un realizador histórico que ya estuvo al frente de Rompan Todo: La historia del rock en América Latina, y que, fundamentalmente, forjó un vínculo de años con Cerati acompañándolo en etapas clave de su carrera y dirigiendo sus videoclips. A su lado, la dirección creativa recae en Andy Fogwill, otro histórico colaborador visual del músico. Esta alianza garantiza una narrativa construida desde la cercanía profesional y el respeto genuino.

Por supuesto, la historia musical no estaría completa sin las piezas fundamentales de su universo creativo. La película incluirá entrevistas exclusivas a Zeta Bosio y Charly Alberti. Sus inseparables compañeros de Soda Stereo sumarán recuerdos y anécdotas inéditas para dimensionar el impacto de la banda que transformó la escena latinoamericana. El equipo técnico se completa con la producción ejecutiva de Pablo Flores y Adrián D'Amario, y la dirección de arte a cargo de Roy Garcia.