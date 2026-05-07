Netflix: la miniserie que combina misterio, crimen y una estética única
Un thriller psicológico intenso en Netflix: la historia de un estafador que se adentra en un mundo de lujo y mentiras que lo lleva a situaciones extremas.
Netflix se convirtió en una de las plataformas más elegidas, con propuestas que apuestan por historias para todos los gustos y edades. Dentro de ese catálogo, una de las producciones que se destaca es Ripley, una miniserie que combina suspenso, drama psicológico y una estética muy particular.
La historia sigue a Tom Ripley, un joven estafador que vive con pocos recursos en Nueva York. Su vida cambia cuando un hombre adinerado le encarga viajar a Italia para convencer a su hijo de que regrese a casa. A partir de ese momento, el protagonista se introduce en un mundo de lujo y privilegios que lo seduce, pero también lo empuja a mentir cada vez más para sostener esa nueva vida.
A medida que avanza la trama, la situación se vuelve más compleja. Ripley empieza a construir una red de engaños que lo lleva a situaciones cada vez más peligrosas. Lo que comienza como una oportunidad se transforma en una espiral de manipulación, fraude y crimen. La serie explora cómo el deseo de pertenecer puede llevar a decisiones extremas.
El elenco está encabezado por Andrew Scott en el papel principal, acompañado por Dakota Fanning y Johnny Flynn. También participan Eliot Sumner, Margherita Buy y Maurizio Lombardi. La serie fue creada, escrita y dirigida por Steven Zaillian, reconocido por su trabajo en cine y televisión.
Se trata de una miniserie de 8 episodios, con una duración aproximada, cada uno, de 50 minutos. Su género combina thriller psicológico, misterio y un estilo cercano al cine negro. Además, está basada en la novela The Talented Mr. Ripley de Patricia Highsmith.
Uno de los aspectos más destacados es su propuesta visual. La serie está filmada en blanco y negro, lo que le da una identidad muy marcada y refuerza el clima de tensión. Es una miniserie ideal para quienes disfrutan de historias intensas.