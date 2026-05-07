Netflix: la miniserie que combina misterio, crimen y una estética única

Un thriller psicológico intenso en Netflix: la historia de un estafador que se adentra en un mundo de lujo y mentiras que lo lleva a situaciones extremas.

Netflix se convirtió en una de las plataformas más elegidas, con propuestas que apuestan por historias para todos los gustos y edades. Dentro de ese catálogo, una de las producciones que se destaca es Ripley, una miniserie que combina suspenso, drama psicológico y una estética muy particular.

La historia sigue a Tom Ripley, un joven estafador que vive con pocos recursos en Nueva York. Su vida cambia cuando un hombre adinerado le encarga viajar a Italia para convencer a su hijo de que regrese a casa. A partir de ese momento, el protagonista se introduce en un mundo de lujo y privilegios que lo seduce, pero también lo empuja a mentir cada vez más para sostener esa nueva vida.

A medida que avanza la trama, la situación se vuelve más compleja. Ripley empieza a construir una red de engaños que lo lleva a situaciones cada vez más peligrosas. Lo que comienza como una oportunidad se transforma en una espiral de manipulación, fraude y crimen. La serie explora cómo el deseo de pertenecer puede llevar a decisiones extremas.

Netflix Ripley Foto: Netflix Netflix. Ripley

El elenco está encabezado por Andrew Scott en el papel principal, acompañado por Dakota Fanning y Johnny Flynn. También participan Eliot Sumner, Margherita Buy y Maurizio Lombardi. La serie fue creada, escrita y dirigida por Steven Zaillian, reconocido por su trabajo en cine y televisión.