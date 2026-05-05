La película argentina basada en un caso real que impacta en Netflix
Basada en hechos reales, esta película argentina, disponible en Netflix, muestra una historia de abuso laboral que deriva en tragedia.
Netflix suele sumar a su catálogo películas argentinas que combinan calidad y temáticas fuertes. Una de ellas es El patrón, radiografía de un crimen, un film basado en hechos reales que mezcla drama y policial, con una historia dura y muy ligada a la realidad social.
La película cuenta la historia de Hermógenes, un hombre humilde del interior que llega a Buenos Aires en busca de trabajo. Sin demasiadas oportunidades, consigue empleo en una carnicería. Sin embargo, pronto queda atrapado en una relación laboral abusiva con su jefe, quien lo somete a condiciones extremas.
A medida que avanza la trama, la situación se vuelve cada vez más violenta. El protagonista es obligado a trabajar largas jornadas, cobrar poco dinero y vender carne en mal estado. Este contexto de explotación y manipulación lo empuja a un límite que terminará en un hecho trágico.
El elenco está encabezado por Joaquín Furriel, quien interpreta a Hermógenes. Lo acompañan Luis Ziembrowski, Guillermo Pfening, Mónica Lairana y Germán de Silva, entre otros. La dirección está a cargo de Sebastián Schindel.
La película tiene una duración de 99 minutos. Fue estrenada en 2014 y llegó a los cines argentinos en 2015. Uno de los aspectos más destacados es que está basada en un caso real. Esto le da un tono más crudo y directo, ya que muestra situaciones de explotación laboral y abuso de poder que existen en la vida cotidiana.
El patrón, radiografía de un crimen es una película intensa y reflexiva. No solo cuenta una historia policial, sino que también plantea una mirada crítica sobre la desigualdad y la violencia en el trabajo. Es una opción fuerte dentro del catálogo para quienes buscan cine argentino con impacto.