La película argentina basada en un caso real que impacta en Netflix

Netflix suele sumar a su catálogo películas argentinas que combinan calidad y temáticas fuertes. Una de ellas es El patrón, radiografía de un crimen , un film basado en hechos reales que mezcla drama y policial , con una historia dura y muy ligada a la realidad social.

La película cuenta la historia de Hermógenes, un hombre humilde del interior que llega a Buenos Aires en busca de trabajo. Sin demasiadas oportunidades, consigue empleo en una carnicería. Sin embargo, pronto queda atrapado en una relación laboral abusiva con su jefe, quien lo somete a condiciones extremas.

A medida que avanza la trama, la situación se vuelve cada vez más violenta. El protagonista es obligado a trabajar largas jornadas, cobrar poco dinero y vender carne en mal estado. Este contexto de explotación y manipulación lo empuja a un límite que terminará en un hecho trágico.

El elenco está encabezado por Joaquín Furriel, quien interpreta a Hermógenes. Lo acompañan Luis Ziembrowski, Guillermo Pfening, Mónica Lairana y Germán de Silva, entre otros. La dirección está a cargo de Sebastián Schindel.

La película tiene una duración de 99 minutos. Fue estrenada en 2014 y llegó a los cines argentinos en 2015. Uno de los aspectos más destacados es que está basada en un caso real. Esto le da un tono más crudo y directo, ya que muestra situaciones de explotación laboral y abuso de poder que existen en la vida cotidiana.

El patrón, radiografía de un crimen es una película intensa y reflexiva. No solo cuenta una historia policial, sino que también plantea una mirada crítica sobre la desigualdad y la violencia en el trabajo. Es una opción fuerte dentro del catálogo para quienes buscan cine argentino con impacto.

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