Netflix: dos películas argentinas imperdibles basadas en hechos reales

"El cuaderno de Tomy" y "27 noches" son dos películas argentinas que están en Netflix y que no te podés perder.

Netflix ofrece un variado catálogo para todos los gustos y edades. Dentro de la grilla hay una selección de películas basadas en hechos reales que vale la pena ver. Entre ellas, destacan dos producciones argentinas que combinan drama, historia y emociones intensas. Estas historias reflejan experiencias reales y situaciones que marcaron la sociedad.

La primera es El cuaderno de Tomy. La película narra la vida de una madre con cáncer que decide escribir un cuaderno para su hijo. Su objetivo es dejarle recuerdos, enseñanzas y consejos para cuando ella ya no esté. La historia está inspirada en un hecho real y emociona por su sencillez y humanidad.

Netflix El cuaderno de Tomy Foto: Netflix Netflix El cuaderno de Tomy La segunda, es 27 noches. La trama cuenta la historia de Martha Hoffman, una mujer mayor internada en una clínica psiquiátrica por decisión de sus hijas. La película aborda el conflicto familiar y los dilemas legales sobre la autonomía de los adultos mayores. Está basada en un caso real ocurrido en Argentina.

El elenco de El cuaderno de Tomy incluye actores que logran transmitir emociones genuinas. En él está Valeria Bertuccelli, Esteban Lamothe, Mauricio Dayub y Malena Pichot, entre otros talentosos. Por su parte, 27 noches también cuenta con un reparto sólido, entre ellos Marilú Marini, Daniel Hendler y Julieta Zylberberg.

Estas dos películas argentinas son ideales para quienes buscan historias reales que conmuevan y enseñen. Ambas tienen un enfoque muy humano y realista.