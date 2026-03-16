La serie romántica de Netflix que volvió con una temporada llena de drama y secretos
La nueva temporada de Virgin River ya llegó a Netflix con bodas, desapariciones y nuevas locaciones exóticas.
Netflix estrenó la nueva temporada de Un lugar para soñar, la serie perfecta para quienes buscan un drama romántico intenso y adictivo. La historia está basada en las novelas de Robyn Carr y ofrece paisajes naturales, personajes que enfrentan sus traumas y relaciones marcadas por segundas oportunidades.
La trama tiene a Mel como protagonista, una enfermera practicante que se muda a un pueblo del norte de California buscando tranquilidad. Sin embargo, sus planes son trastocados cuando encuentra a alguien que la moviliza. Esta séptima temporada ocurre tiempo después, presentando momentos importantes como un casamiento y proceso de adopción.
No te pierdas el tráiler de la temporada
La temporada cuenta con 10 episodios y comienza con un giro dramático para los fieles seguidores de esta historia. Según el productor ejecutivo, este cambio busca sumar nuevas líneas narrativas y cerrar otras que habían disgustado al público, abriendo la posibilidad a nuevas temporadas con otros personajes.
La ficción también profundiza en la vida social de Virgin River, la pequeña ciudad donde transcurre esta serie. La violencia y asesinato alteran drásticamente la vida de los personajes, planteando dudas sobre la seguridad y justicia dentro de la comunidad.
Además de su historia cargada de misterio y drama, la séptima temporada llama la atención por sus locaciones. Parte del rodaje se realizó en Tulum, agregando un toque exótico. Pero otro detalle que llamó la atención del público fue la duración del episodio 9, convirtiéndolo en el más largo y fundamental para acercarse al nuevo romance.