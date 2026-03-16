La serie romántica de Netflix que volvió con una temporada llena de drama y secretos

La nueva temporada de Virgin River ya llegó a Netflix con bodas, desapariciones y nuevas locaciones exóticas.

Netflix estrenó la nueva temporada de Un lugar para soñar, la serie perfecta para quienes buscan un drama romántico intenso y adictivo. La historia está basada en las novelas de Robyn Carr y ofrece paisajes naturales, personajes que enfrentan sus traumas y relaciones marcadas por segundas oportunidades.

La trama tiene a Mel como protagonista, una enfermera practicante que se muda a un pueblo del norte de California buscando tranquilidad. Sin embargo, sus planes son trastocados cuando encuentra a alguien que la moviliza. Esta séptima temporada ocurre tiempo después, presentando momentos importantes como un casamiento y proceso de adopción.

No te pierdas el tráiler de la temporada Embed - Un lugar para soñar - teaser temporada 7 La temporada cuenta con 10 episodios y comienza con un giro dramático para los fieles seguidores de esta historia. Según el productor ejecutivo, este cambio busca sumar nuevas líneas narrativas y cerrar otras que habían disgustado al público, abriendo la posibilidad a nuevas temporadas con otros personajes.

La ficción también profundiza en la vida social de Virgin River, la pequeña ciudad donde transcurre esta serie. La violencia y asesinato alteran drásticamente la vida de los personajes, planteando dudas sobre la seguridad y justicia dentro de la comunidad.