Netflix estrena un impactante thriller para maratonear que revela un caso real en el Reino Unido

El próximo 7 de mayo Netflix sumará a su catálogo un drama criminal que promete romperla. Leyendas es una miniserie de seis episodios que se adentra en una de las operaciones encubiertas más audaces del Reino Unido. Ideal para maratonear.

“En los 90, las drogas inundan Gran Bretaña y un grupo de funcionarios públicos se infiltra en las bandas responsables para desmantelarlas. Inspirada en una historia real inédita”, señala la sinopsis de la plataforma de streaming .

La trama sigue a un grupo de aduanas que, bajo órdenes directas del gobierno de Margaret Thatcher , debieron infiltrarse en las peligrosas redes del narcotráfico de heroína.

Lo que hace única a esta historia es el origen de sus protagonistas. No se trataba de espías entrenados, sino de funcionarios públicos comunes, muchos de ellos en sus treintas y con vidas rutinarias, a quienes se les dotó de identidades ficticias o "leyendas".

Los agentes tenían documentación oficial, vehículos e incluso objetos incautados para respaldar su fachada. Para muchos, la misión representaba una oportunidad de reinvención profesional, aunque el costo fuera una exposición extrema al riesgo y una alta carga emocional.

La serie, dirigida por Neil Forsyth (The Gold), tiene un elenco destacado: Steve Coogan: Interpreta a Don, un reclutador basado en la fusión de dos figuras reales entrevistadas para el proyecto. Además Tom Burke y Charlotte Ritchie encarnan a Guy y Sophie, una pareja que refleja el desgaste que el trabajo secreto impone en el ámbito familiar. Mientras que Hayley Squires representa a agentes de origen obrero motivados por el impacto social de la droga en sus comunidades.

El equipo de investigación se basó en entrevistas directas con agentes reales, transcripciones de juicios y archivos de prensa de la época.