Esta película de acción en Netflix sobre la mafia japonesa es atrapante

El oscuro drama criminal de Netflix que todos están mirando. Una película de acción ambientada en el peligroso mundo Yakuza.

Desde la primera escena, “The Outsider” te introduce en un mundo oscuro lleno de violencia, códigos de honor y tensión constante. Esta película de Netflix combina drama, acción y mafia japonesa en una historia marcada por la supervivencia y la ambición.

Netflix: un exsoldado y el peligroso mundo de los Yakuza La historia se sitúa en Japón después de la Segunda Guerra Mundial. Allí aparece Nick Lowell, un soldado estadounidense que termina preso en una cárcel japonesa. Su vida cambia cuando ayuda a un miembro de los Yakuza durante un enfrentamiento dentro de la prisión.

Ese acto abre la puerta a un universo dominado por reglas estrictas, lealtades y violencia. Nick comienza a ganarse el respeto de la mafia japonesa mientras deja atrás su antigua vida. Lo que parecía una oportunidad termina convirtiéndose en una espiral de peligro.