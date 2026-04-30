Netflix tiene esta película con Robert de Niro y un final impactante

Netflix tiene la película que deja pensando durante días y todos hablan de su impactante final. Es viejita, pero buena.

Todo cambia en segundos. Eso muestra “Sin límites”, una película atrapante de Netflix para quienes disfrutan de historias intensas, giros inesperados y personajes que pasan de tocar fondo a vivir una vida llena de dinero, poder y riesgos. Hay drama, ciencia ficción y suspenso.

La película de Netflix que atrapó a miles con una historia sobre inteligencia y ambición “Sin límites” sigue la vida de Eddie Morra, un escritor frustrado que atraviesa uno de los peores momentos de su carrera. Sin inspiración y con problemas personales, todo cambia cuando prueba una droga experimental llamada NZT, una píldora que multiplica su capacidad cerebral y le permite recordar, aprender y analizar información a una velocidad imposible.

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