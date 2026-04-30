Qué ver en Netflix: un film argentino que muestra el costo de dejar todo atrás

Una película argentina disponible en Netflix que cuenta la historia de un hombre que decide desaparecer.

Dentro del catálogo de Netflix, el cine argentino se destaca con muy buenas producciones. Una de las que sobresale es Descansar en paz, un thriller dramático que combina tensión, decisiones extremas y conflictos familiares. Está basada en una novela de Martín Baintrub y fue estrenada en 2024, primero en cines y luego en la plataforma de streaming.

La película cuenta la historia de Sergio Dayán, un hombre de familia que atraviesa una situación económica desesperante. Endeudado y bajo presión, su vida cambia cuando sobrevive a un hecho inesperado que todos creen que lo dejó muerto. A partir de ese momento, decide aprovechar la situación para desaparecer.

Lejos de su entorno, Sergio comienza una nueva vida con otra identidad. Busca dejar atrás sus problemas y proteger a su familia de las amenazas que lo rodeaban. Sin embargo, con el paso del tiempo, la distancia y la incertidumbre lo llevan a preguntarse qué ocurrió con quienes dejó atrás.

Joaquín Furriel vuelve a Netflix con el estreno de la película "Descansar en paz". NETFLIX. Descansar en paz

El conflicto crece cuando el protagonista siente la necesidad de saber cómo siguió su familia sin él. Ese deseo de volver a mirar su pasado lo enfrenta a decisiones difíciles y a consecuencias que no esperaba. La historia explora si realmente es posible empezar de cero sin pagar un costo emocional.