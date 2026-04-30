Qué ver en Netflix: drama intenso inspirado en un caso real

Un drama chileno, en Netflix, basado en hechos reales sobre un crimen en 1955 que une a dos mujeres.

En el catálogo de Netflix suelen destacarse películas de época con historias basadas en hechos reales, que combinan drama, misterio y reflexión social. Tal es el caso de El lugar de la otra, una película chilena estrenada en 2024, dirigida por Maite Alberdi.

Está inspirada en hechos reales ocurridos en la década de 1950 y toma como base el libro Las homicidas de Alia Trabucco Zerán. La trama se sitúa en Santiago de Chile, en 1955. La escritora María Carolina Geel asesina a su amante, un hecho que conmociona a la sociedad.

A partir de ese crimen, la secretaria judicial Mercedes Arévalo comienza a interesarse por el caso y por la figura de la acusada. Esa curiosidad la lleva a conocer más sobre la vida de Geel y a cuestionar su propia realidad.

Netflix El lugar de la otra Netflix. El lugar de la otra

Con el paso de la historia, Mercedes se ve cada vez más involucrada en el mundo de la escritora. Las visitas a su departamento generan una conexión inesperada entre ambas mujeres. En ese vínculo aparecen temas como la identidad, la libertad y el rol de la mujer en una sociedad conservadora.