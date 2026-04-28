El thriller de acción que arrasa en Netflix y dura casi dos horas

Netflix sigue apostando por películas de acción y suspenso. Dentro de su catálogo se destaca Equipaje de mano , estrenada en diciembre de 2024. Es una opción ideal para quienes buscan una historia tensa, con ritmo rápido y giros constantes. La película es un thriller de acción dirigido por Jaume Collet-Serra y escrita por T.J. Fixman.

Tiene una duración de 119 minutos, es decir, casi dos horas. Combina elementos de suspenso, crimen y acción, con una trama que se desarrolla en tiempo casi real.

La historia sigue a Ethan Kopek, un joven agente de seguridad aeroportuaria. Todo cambia en plena Nochebuena, cuando un pasajero misterioso lo chantajea. El protagonista se ve obligado a dejar pasar un paquete peligroso por los controles y subirlo a un avión, lo que desata una situación límite.

A partir de ese momento, la tensión crece sin pausa. Ethan queda atrapado entre cumplir la orden o intentar evitar una posible tragedia. La película juega con el dilema moral del personaje y con la cuenta regresiva típica de este tipo de historias. Cada decisión puede tener consecuencias graves para los pasajeros del vuelo.

El elenco está encabezado por Taron Egerton, quien interpreta al protagonista. Lo acompañan Jason Bateman como el misterioso viajero, Sofia Carson y Danielle Deadwyler, junto a otros nombres como Theo Rossi y Dean Norris.

Gran parte de la historia transcurre en un aeropuerto, lo que refuerza la sensación de encierro y urgencia. La acción se combina con momentos de suspenso psicológico, manteniendo al espectador en alerta durante casi toda la película.

Es una propuesta pensada para quienes disfrutan del thriller clásico, con un protagonista común enfrentado a una situación extrema. Es una de esas películas ideales para ver sin pausas y dejarse llevar por la tensión. ¡Prepara el pochoclo y recuéstate en el sillón!

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