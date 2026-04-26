El thriller policial perfecto para ver en Netflix este domingo

Un thriller policial ambientado en los '90 que sigue a dos detectives tras un asesino, con tensión y muchos secretos. Disponible en Netflix.

Pequeños secretos, en Netflix, se sitúa en Los Ángeles a comienzos de los años 90.

Si buscás una película policial para ver en streaming, Netflix suele tener varias opciones dentro del género. Entre ellas aparece The Little Things, conocida en español como Pequeños secretos, un thriller oscuro que apuesta por la tensión psicológica. Fue dirigida y escrita por John Lee Hancock y dura más de dos horas.

Estrenada en 2021, la película pertenece al género thriller policial con elementos de drama y suspenso. La trama se sitúa en Los Ángeles a comienzos de los años 90. Todo comienza cuando un sheriff adjunto, Joe “Deke” Deacon, viaja a la ciudad por un trámite menor. Sin embargo, termina involucrado en la investigación de una serie de asesinatos. Junto a un detective local, empieza a seguir pistas que los llevan a un sospechoso inquietante.

netflix A medida que avanza la historia en Netflix se vuelve más oscura. Netflix

A medida que avanza el caso, la historia se vuelve más oscura. Deke arrastra un pasado que lo persigue y condiciona sus decisiones. La película pone el foco en los detalles, en esas pequeñas pistas que pueden resolver un crimen, pero también en el costo emocional que implica obsesionarse con la verdad.

En el reparto están Denzel Washington, Rami Malek, Jared Leto, Natalie Morales, Isabel Arraiza, John Harlan Kim y otros talentos más. No busca sorprender con grandes giros, sino con una historia que se va volviendo cada vez más inquietante. Es una buena opción para disfrutar en casa este domingo.