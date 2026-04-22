Netflix: la miniserie de época de 8 episodios que combina humor negro y drama

Una miniserie de época en Netflix que combina comedia negra y drama en plena peste negra. Una historia intensa y diferente para maratonear.

En los últimos años, Netflix se consolidó como una de las plataformas con mayor variedad de miniseries, ideales para ver en pocos días. Dentro de ese catálogo, las producciones de época con un giro moderno ganan cada vez más lugar. Una de las propuestas más llamativas es El Decamerón.

Es una historia que mezcla humor, drama y contexto histórico, y que resulta una opción diferente para quienes buscan algo original. La miniserie está inspirada en el clásico literario de Giovanni Boccaccio, pero toma solo la base para construir un relato actual en tono de comedia negra.

La historia se sitúa en el año 1348, en plena peste negra, cuando un grupo de nobles y sus sirvientes decide escapar de la ciudad para refugiarse en una villa en el campo italiano. A partir de ese punto, la trama se centra en la convivencia entre los personajes.

netflix NETFLIX. El decamerón

Lo que comienza como una escapada lujosa para evitar la enfermedad pronto se convierte en una experiencia caótica. Entre conflictos, secretos y tensiones, los protagonistas deben enfrentarse no solo al contexto de la peste, sino también a sus propias ambiciones y relaciones.